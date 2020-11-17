Carlos Tevez, maçın 3. saniyesinde sarı kart görerek rekor kırdı
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Carlos Tevez, maçın 3. saniyesinde sarı kart görerek rekor kırdı

17.11.2020 09:21 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:32

Boca Juniors forması giyen Arjantinli futbolcu Carlos Tevez, futbol sahalarında görülmemiş bir durumla karşılaştı. 36 yaşındaki oyuncu, maçın başlama düdüğünden sadece 3 saniye sonra sarı kart gördü ve rekor kırarak tarihe geçti.

Boca Juniorslu Carlos Tevez, Tallares maçının 3. saniyesinde sarı kart görerek rekor kırdı.

Arantn Lig Kupası maçının başlama düdüğü ile birlikte eski takım arkadaşı Thomas Pochettino'ya doğru depar atan Tevez, dirsek darbesiyle rakibini yerde bıraktı. Hakem German Delfino tarafından sarı kartla cezalandırılan Tevez, bu hareketiyle bu alanda tarihe geçmiş oldu. Maç başladığı anda rakibine doğru koşan Tevez'in Pochettino ile arasında nasıl bir husumet olduğu da Arjantin basınına konu oldu.

BOCA MAÇI KAYBETTİ

Karşılaşmayı 1-0 kaybeden Boca Juniors'da Obanda 90+3, Izquerdoz 90+4'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

36 yaşındaki Tevez, Arjantin Lig Kupası'nın bir önceki turunda Newell's Old Boys kalecisi Aguerre'nin dirseğinin çıkmasına sebebiyet veren bir hareket yapmış ve rakibinin yıl sonuna kadar saha dışında kalmasına neden olmuştu.

Carlos Tevez, maçın 3. saniyesinde sarı kart görerek rekor kırdı
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