Carlos Tevez kimdir, kaç yaşında? Carlos Tevez futbolu bıraktı mı? Carlos Tevez hangi takımda oynuyor?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Carlos Tevez kimdir, kaç yaşında? Carlos Tevez futbolu bıraktı mı? Carlos Tevez hangi takımda oynuyor?

25.11.2020 00:48 | Son Güncelleme: 25.11.2020 00:52
Carlos Tevez kimdir, kaç yaşında? Carlos Tevez futbolu bıraktı mı? Carlos Tevez hangi takımda oynuyor?

Futbolun 2 elit ismi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geçerek dünyanın en fazla maaş alan futbolcusu olan Carlos Tevez hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Carlos Tevez kimdir, kaç yaşında? Carlos Tevez futbolu bıraktı mı? Carlos Tevez hangi takımda oynuyor?

Bir dönem Avrupa'da West Ham United, Manchester United, Mancheester City gibi takımların formasını terleten ve sayısız başarılar kazanan Carlos Alberto Tevez, nam-ı diğer "Apaçi" son açıklamalarıyla gündeme geldi! Carlos Alberto Tevez kimdir, kaç yaşında? Carlos Tevez futbolu bıraktı mı?

CARLOS TEVEZ KİMDİR?

Carlos Alberto Tévez (d. Carlos Alberto Martínez 5 Şubat 1984,[3] Buenos Aires), Arjantinli futbolcudur. Primera División Argentina ekiplerinden Boca Juniors'da forma giymektedir.

Tévez , 2005 yılında Boca Juniors'dan Corinthians'a transfer oldu ve orada gösterdiği performansla ismini dünyaya duyurdu. 2006 FIFA Dünya Kupası'nın ardından da West Ham United'a 12 milyon £ karşılığında, Javier Mascherano ile birlikte transfer oldu. 2007 yılında ise Manchester United ile anlaştı. United'da geçirdiği 2 sezon sonunda, Manchester şehrinin diğer takımı Manchester City ile 1 Temmuz 2009'da, 29 milyon € karşılığında sözleşme imzaladı.

Tevez, 2013-14 sezonunda Juventus'a transfer olmuştur. Yapılan transfer karşılığında İtalyan takımının, Manchester City'ye 9 milyon avro ve bonus ödemesi yapacağı ifade edilirken, oyuncunun ise 3 yıllık sözleşme karşılığında siyah-beyazlı kulüpten yıllık 5,5 milyon avro alacağı kaydedildi. 2015 yaz döneminde tekrar Boca Juniors'a döndü.

2017'nin Ocak ayında Boca Juniors'dan 10 milyon $ karşılığında Çin Süper Lig'i takımı Shanghai Shenhua'a transfer oldu. 2 yıllık sözleşmeye imza atarak yıllık 42 milyon dolar kazanan Arjantinli futbolcu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geçerek dünyanın en fazla maaş alan oyuncusu oldu.

CARLOS TEVEZ FUTBOLU BIRAKTI MI?

Şu anda ülkesinin takımlarından Boca Juniors'ta forma giyen Tevez, Copa America'nın sona ermesinin ardından futbola veda edeceğini duyurdu.

Carlos Tevez, aktif futbol kariyeri boyunca toplam 549 müsabakada rol almış ve 221 gol 104 asit üretmişti.

Öte yandan Arjantinli golcü milli takım formasıyla 76 maça çıktı ve 13 gol kaydetti.

Tevez, 2017'nin Ocak ayında Boca Juniors'dan 10 milyon dolar bonservis bedeliyle Çin Süper Lig'i takımı Shanghai Shenhua'a transfer oldu.

2 yıllık sözleşmeye imza atarak yıllık 42 milyon dolar kazanan Arjantinli yıldız futbolcu, futbolun 2 elit ismi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geçerek dünyanın en fazla maaş alan futbolcusu oldu.

İlgili Haberler

Ali Akman kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi bölgede oynuyor?
Ali Akman kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi bölgede oynuyor?
En iyi erkek oyuncu Billy Barratt kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi filmde oynadı?
En iyi erkek oyuncu Billy Barratt kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi filmde oynadı?
Yusuf Yazıcı kimdir, kaç yaşında? Yusuf Yazıcı nereli? Yusuf Yazıcı hangi takımda, maaşı ne kadar?
Yusuf Yazıcı kimdir, kaç yaşında? Yusuf Yazıcı nereli? Yusuf Yazıcı hangi takımda, maaşı ne kadar?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Osman Kavala Meral Akşener Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Falcao Caner Erkin Deniz Türüç Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Medya İstifa Bülent Arınç Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Carlos Tevez kimdir, kaç yaşında? Carlos Tevez futbolu bıraktı mı? Carlos Tevez hangi takımda oynuyor? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 00:52:49. #1.14#
title