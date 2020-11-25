Carlos Tevez kimdir, kaç yaşında? Carlos Tevez futbolu bıraktı mı? Carlos Tevez hangi takımda oynuyor?

Futbolun 2 elit ismi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geçerek dünyanın en fazla maaş alan futbolcusu olan Carlos Tevez hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Carlos Tevez kimdir, kaç yaşında? Carlos Tevez futbolu bıraktı mı? Carlos Tevez hangi takımda oynuyor?

Bir dönem Avrupa'da West Ham United, Manchester United, Mancheester City gibi takımların formasını terleten ve sayısız başarılar kazanan Carlos Alberto Tevez, nam-ı diğer "Apaçi" son açıklamalarıyla gündeme geldi! Carlos Alberto Tevez kimdir, kaç yaşında? Carlos Tevez futbolu bıraktı mı?

CARLOS TEVEZ KİMDİR?

Carlos Alberto Tévez (d. Carlos Alberto Martínez 5 Şubat 1984,[3] Buenos Aires), Arjantinli futbolcudur. Primera División Argentina ekiplerinden Boca Juniors'da forma giymektedir.

Tévez , 2005 yılında Boca Juniors'dan Corinthians'a transfer oldu ve orada gösterdiği performansla ismini dünyaya duyurdu. 2006 FIFA Dünya Kupası'nın ardından da West Ham United'a 12 milyon £ karşılığında, Javier Mascherano ile birlikte transfer oldu. 2007 yılında ise Manchester United ile anlaştı. United'da geçirdiği 2 sezon sonunda, Manchester şehrinin diğer takımı Manchester City ile 1 Temmuz 2009'da, 29 milyon € karşılığında sözleşme imzaladı.

Tevez, 2013-14 sezonunda Juventus'a transfer olmuştur. Yapılan transfer karşılığında İtalyan takımının, Manchester City'ye 9 milyon avro ve bonus ödemesi yapacağı ifade edilirken, oyuncunun ise 3 yıllık sözleşme karşılığında siyah-beyazlı kulüpten yıllık 5,5 milyon avro alacağı kaydedildi. 2015 yaz döneminde tekrar Boca Juniors'a döndü.

2017'nin Ocak ayında Boca Juniors'dan 10 milyon $ karşılığında Çin Süper Lig'i takımı Shanghai Shenhua'a transfer oldu. 2 yıllık sözleşmeye imza atarak yıllık 42 milyon dolar kazanan Arjantinli futbolcu, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geçerek dünyanın en fazla maaş alan oyuncusu oldu.

CARLOS TEVEZ FUTBOLU BIRAKTI MI?

Şu anda ülkesinin takımlarından Boca Juniors'ta forma giyen Tevez, Copa America'nın sona ermesinin ardından futbola veda edeceğini duyurdu.

Carlos Tevez, aktif futbol kariyeri boyunca toplam 549 müsabakada rol almış ve 221 gol 104 asit üretmişti.

Öte yandan Arjantinli golcü milli takım formasıyla 76 maça çıktı ve 13 gol kaydetti.

Tevez, 2017'nin Ocak ayında Boca Juniors'dan 10 milyon dolar bonservis bedeliyle Çin Süper Lig'i takımı Shanghai Shenhua'a transfer oldu.

2 yıllık sözleşmeye imza atarak yıllık 42 milyon dolar kazanan Arjantinli yıldız futbolcu, futbolun 2 elit ismi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geçerek dünyanın en fazla maaş alan futbolcusu oldu.