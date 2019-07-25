Cargill’in ÇED’siz ek tesisine yürütmeyi durdurma

Bursa 3. İdare Mahkemesi, Amerikan Cargill firmasının Orhangazi'deki fabrikasında biyoetanol üretmek üzere kuracağı ek tesis için "ÇED gerekli değildir" kararı veren Bursa Valiliği işleminin yürütmesini durdurdu.

Cargill’in ÇED’siz ek tesisine yürütmeyi durdurma

Bursa 3. İdare Mahkemesi, Amerikan Cargill firmasının Orhangazi'deki fabrikasında biyoetanol üretmek üzere kuracağı ek tesis için "ÇED gerekli değildir" kararı veren Bursa Valiliği işleminin yürütmesini durdurdu.

Kaynak: Dunya.com

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