Cargill’in ÇED’siz ek tesisine yürütmeyi durdurma
Bursa 3. İdare Mahkemesi, Amerikan Cargill firmasının Orhangazi'deki fabrikasında biyoetanol üretmek üzere kuracağı ek tesis için "ÇED gerekli değildir" kararı veren Bursa Valiliği işleminin yürütmesini durdurdu.
Bursa 3. İdare Mahkemesi, Amerikan Cargill firmasının Orhangazi'deki fabrikasında biyoetanol üretmek üzere kuracağı ek tesis için "ÇED gerekli değildir" kararı veren Bursa Valiliği işleminin yürütmesini durdurdu.
Kaynak: Dunya.com
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