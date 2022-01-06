Cardano, Avalanche ve diğerleri... 2022'de coinleri neler bekliyor?

Pazar zaten 3 trilyon dolardan fazla değere sahipken 2021 kripto piyasası için iyi bir yılı ifade ediyor. Kripto para biriminin bu iki güç merkezi, yükselen ve gelecek altcoinlerin yaptığı piyasa hareketine sahip değil. Peki bu dönemde kripto piyasasında neler oldu?

HUH Token topluluğu büyüyor

Başarılı lansman ve pazarlama stratejisi nedeniyle bu listedeki en ilginç kripto para birimi HUH Token, piyasaya sürüldükten sonra bir haftadan kısa bir sürede büyük bir başarı elde etti. Önümüzdeki birkaç yıl içinde pazar büyüklüğüne göre ilk 20 kripto para biriminden biri olacağı öngörülüyor. İki para birimi dağıtım sistemi ve Shiba Inu'dan daha fazla özelliğe sahip olan "HUH Nation" adlı büyük bir topluluk ve ona sahip olan insanlar için faydalar sağlıyor. Ayrıca HUH Token'a sahip kişilerin arkadaşlarına başvurabileceği ve arkadaşlarının ilk siparişinden kazandıkları paranın %10'unu alabilecekleri bir tavsiye programı kullanıyor. Bu, BNB (Binance coin) olarak adlandırılan kişiye yatırılıyor. Ayrıca bu yönlendirme sisteminde herhangi bir sınırlama bulunmuyor. HUH Token, PancakeSwap'ta yayında ve BitForex şu anda kripto para birimini daha istikrarlı hale getirmek ve uzun vadeli tutmayı daha karlı hale getirmek için iki yıldır kilitli likiditeye sahip.

Cardano değeri artıyor

Cardano, 50 milyar doları aşan piyasa değeriyle dünyanın en popüler on kripto para birimi arasında yer alıyor. 2021'de Cardano'nun değeri önemli miktarda arttı. 2021'in başında, kripto para 0,20 dolardan daha az bir fiyatla işlem görürken eylül 2021'in sonunda, 3 dolardan fazla işlem görmeye başladı. Ancak ADA da zirvelerinden düştü ve bu noktadan sonra 3 doların altında işlem gördü. Bu, yatırımcılara gerçek dünyada hala çok fazla değeri olan bir kripto para birimine girme şansı veriyor.

Vitalik Buterin'in blok zincirini ücretsiz bir kaynak olarak tutma planını beğenmediği için projeden ayrılan Ethereum'un Kurucu Ortağı Charles Hoskinson tarafından başlatıldı. Sonucunda ise Ethereum son aylarda zor zamanlar geçirmeye başladı. Cardano ise şu anda Ethereum'dan çok daha hızlı bir işlem hızına sahip oldu.

Avalanche Dogecoini geride bırakıyor

2021'de birçok insan Avalanche ekosistemini satın aldı. 2021'in başında AVAX yaklaşık 3 dolardan işlem görürken kasım ayı sonlarında Dogecoin'i geride bırakarak 146 doları aşan tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve aynı zamanda dünyanın en iyi 10 kripto para biriminden biri haline geldi.

Bu Ethereum'a akıllı sözleşme alternatifi olarak daha popüler hale gelen Avalanche blok zincirinin yerel madeni parası sayılıyor. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı ile çalışmasına yardımcı olması için Avalanche'ı kullanacak olan Deloitte ile yapılan yeni bir anlaşma, AVAX'ın 2021 sonbaharında yükselmesine kapı araladı. Deloitte sözleşmesinin bir sonucu olarak Avalanche, 2022'de yeni zirvelere çıkacağı öngörülüyor.

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Ezgi Kaya Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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