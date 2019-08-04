Capital'in en büyük 500 şirket açıklaması

Aylık ekonomi dergisi Capital'in Türkiye'nin en büyük şirketlerini ortaya koyan Capital500 araştırmasında SANKO'nun 5 şirketinin yer aldığı belirtildi.

SANKO Holding'den yapılan açıklamaya göre, ekonomi dergisi Capital, bu yıl 22'nci kez hazırladığı ve Türkiye'nin en büyük 500 şirketini ortaya koyan Capital500 adlı araştırmasını ağustos sayısında yayınladı.

Şirketlerin 2018 yılı cirosu baz alınarak yapılan araştırmada listeye cirosu 735 milyon 792 bin 837 lira ve üzerinde olan firmalar girebiliyor.

Listede, Sanko Tekstil İşletmeleri 187'inci, Sanko Dış Ticaret 274'üncü, Süper Film Ambalaj 408'inci, Çimko Çimento ve Beton 426'ıncı ve Sanko Pazarlama 450'inci sırada bulunuyor.

Kaynak: AA