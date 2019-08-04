Capital 500'deki SANKO şirketleri

Ekonomi dergisi Capital'in Türkiye'nin en büyük özel sektör şirketlerini ortaya koyan Capital 500 araştırmasında SANKO'nun 5 şirketi yer aldı.

Capital Dergisinde, şirketlerin 2018 yılı cirosu baz alınarak yapılan araştırmaya ilişkin değerlendirmede, listeye cirosu 735 milyon 792 bin 837 lira ve üzerinde olan firmaların girebildiği belirtildi. Listede, Sanko Tekstil İşletmeleri 187'inci, Sanko Dış Ticaret 274'üncü, Süper Film Ambalaj 408'inci, Çimko Çimento ve Beton 426'ıncı ve Sanko Pazarlama 450'inci sırada bulunuyor.

Diğer başarılar

Sanko Tekstil, Süper Film Ambalaj, Çimko Çimento ve Sanko Enerji, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Şirketi listesine girmişti. Şirketlerin 2018 yılı üretimden net satışlar baz alınarak yapılan araştırmaya göre, Sanko Tekstil İşletmeleri 96'ıncı, Süper Film Ambalaj 217'inci, Çimko Çimento ve Beton 226'ıncı ve Sanko Enerji 413'üncü sırada yer almıştı.

İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Şirketi araştırmasında ise MST İş ve Tarım Makinaları 373'üncü, Bartın Çimento 416'ıncı, Sanko Rüzgar Enerjisi 448'inci sıradan listeye girme başarısını göstermişti.

İhracat

Sanko Dış Ticaret A.Ş., 2018 yılı performansı ile GAP Bölgesi illerinin yanı sıra, Kahramanmaraş, Mersin ve Adana illerinin de ihracatta lider firması olmuştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından firmaların 2018 yılı verileri baz alınarak yapılan değerlendirmeye göre, SANKO Dış Ticaret A.Ş. 272 milyon 300 bin 78 dolarlık ihracatı ile 48'inci sırada yer alırken, SANKO Holding'in çimento ve beton sektöründeki firması Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş., 37 milyon 933 bin 140 dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti.

Anadolu'nun en etkin 50 iş insanı

Bu arada, ekonomi dünyasının saygın yayın organlarından Ekonomist'in düzenlediği "Anadolu'nun En Etkin 50 İş İnsanı" araştırması temmuz ayında açıklanmış, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu yedinci kez listenin birinci sırasında yer almıştı.

Listede, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu sekizinci, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu ise 16'ıncı sırada bulunuyordu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA