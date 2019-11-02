Çapa mezunlarından Başkan Büyükerşen'e ziyaret

02.11.2019 14:35

Belediye meclis salonunda misafirlerini kabul eden Başkan Büyükerşen, ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Eskişehir'de Tarihi Odunpazarı Bölgesi başta olmak üzere tematik parklara ve Porsuk çevresine hayran kaldıklarını ifade eden Çapa mezunları, Başkan Büyükerşen'i hayata geçirdiği başarılı şehircilik çalışmaları dolayısıyla tebrik etti. Eskişehir'in Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu belirten Prof. Dr. Cavit Avcı "Öncelikle yoğun programınız arasında bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Eskişehir'de olmaktan ve hayata geçirdiğiniz örnek çalışmaları yerinde görmekten büyük mutluluk duyduk. Türkiye'de çok kent gezdim ama müzelerin önünde kuyruk olan başka bir kent görmedim. Bunu siz ve size inanan Eskişehir halkı ile birlikte başardığınızı düşünüyorum. Tarihi Odunpazarı Bölgesi, tematik parklar ve Porsuk Çayı üzerinde gerçekleştirdiğiniz çalışmalarla Eskişehir'i Türkiye'nin parlayan yıldız kenti yaptınız. Çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ediyoruz" dedi.

Nazik ziyaretleri dolayısıyla Cavit Avcı ve diğer mezunlara teşekkür eden Başkan Büyükerşen, ziyaret sonunda misafirleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Bültenler