Haberler » Ekonomi » Canovate Group, rotayı Amerika pazarına çevirdi - Ekonomi

Canovate Group, rotayı Amerika pazarına çevirdi

Ar-ge ve inovasyon odaklı global bir şirketler grubu olan yüzde 100 Türk markası Canovate Group, 2020 yılında Kuzey Amerika ve Latin Amerika pazarlarında yaklaşık 2.5 kat büyümeyi hedefliyor.

06.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:22
Canovate Group, rotayı Amerika pazarına çevirdi

Ar-ge ve inovasyon odaklı global bir şirketler grubu olan yüzde 100 Türk markası Canovate Group, 2020 yılında ve Latin Amerika pazarlarında yaklaşık 2.5 kat büyümeyi hedefliyor.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler