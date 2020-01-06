Canovate Group, rotayı Amerika pazarına çevirdi

06.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:22

Ar-ge ve inovasyon odaklı global bir şirketler grubu olan yüzde 100 Türk markası Canovate Group, 2020 yılında Kuzey Amerika ve Latin Amerika pazarlarında yaklaşık 2.5 kat büyümeyi hedefliyor.