Canon Zeomini, Fotoğraf Baskı Makinesi, Çek, Bastır, Paylaş!

Çek, Bastır, Sevdiklerinle Paylaş!



Canon Zeomini, Sadece 160 Gramlık Fotoğraf Baskı Makinesi, Çek, Bastır, Paylaş!

Fotoğraf çeker çekmez anında baskısını alarak saklamayı kim istemez? Canon'un ufak ama bir o kadar da yetenekli fotoğraf baskı makinesi tam da bunun için tasarlandı.

Cebe sığan boyutlarda tasarlanan fotoğraf baskı makinesi Zoemini; en özel anlarını çoğaltmayı ve paylaşmayı sevenler için harika bir alternatif. Sadece 160 gram ağırlığındaki Canon Zoemini; eğlenceli özel baskı filtreleri, şık tasarımı ve taşınabilir yapısı ile fotoğraf tutkunlarının şimdiden vazgeçilmezi olacak.

Görüntüleme teknolojileri lideri Canon, anı yakalamakla yetinmeyenlerin yanlarından ayıramayacağı yeni fotoğraf yazıcısını beğeniye sunuyor. ZINK™ (sıfır mürekkep) teknolojisine sahip Zoemini fotoğraf yazıcısı cebe sığabilen boyutu ve hafifliği ile dikkat çekiyor.

Sadece 160 gram ağırlığında ve 118mm x 82mm x 19mm boyutlarında olan cep telefonu kompaktlığındaki Zoemini; Bluetooth® aracılığıyla Canon Mini Print uygulamasına bağlanarak saniyeler içinde fotoğraf ve sosyal medya enstantanelerinin baskısını alabiliyor.

Retro selfie'lerden komik hayvan yüzü filtrelerine 10'dan fazla özgün kolaj şablona sahip uygulama sayesinde baskıları özelleştirme imkanı sunan Zoemini, Facebook ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya profilleri için de göz alıcı kareler sunuyor.

Canon Zeomini ile İster festivalde ister düğünde ister doğum gününde her anını sevdiklerinle paylaş!



Festivallerden, tatil ve gezi programlarına kadar her yere çok rahat bir şekilde taşınabilen Zoemini, en özel anlarının fotoğraflarını anında sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için mükemmel bir çözüm sunuyor. Aynı zamanda Google Play ve App Store'dan da Eylül ayından itibaren indirilebilecek Canon Mini Print uygulamasının popüler filtre, çerçeve ve AR efekti gibi seçenekleriyle de fotoğraf tutkunlarının yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyor.

Taşınabilirliği sayesinde günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olacak Zoemini, aile ve arkadaş buluşmaları, doğum günü, düğün ve özel gün kutlamaları, tatil programları gibi birçok zamanda ve mekanda anı yakalayanların yanında yer alıyor. Şık tasarımıyla da göz dolduran Zoemini'nin her zevke hitap eden Rose Gold/White, White/Silver ve Black/Slate Grey renk seçenekleri bulunuyor.

Tavsiye Edilen Satış Fiyatı: 599 TL + KDV

https://www.teknotalk.com/fotograf-baski-makinesi-canon-zoemini-ile-cek-bastir-sevdiklerinle-paylas-64868/