Canlı yayında vatandaşı "Üzerinizde büyü var" diyerek böyle dolandırıyorlar Dolunay TV'de yayınlanan ve kendisini Metafizik Uzmanı olarak tanıtan Hakan Kenan'ın sunduğu programda, vatandaşlar "Üzerinizde büyü var" denilerek dolandırılıyor. Büyü ile korkutulan vatandaşlara ücretli şekilde dini kitaplar satılmaya çalışılıyor.

Haberler.com/Mesut ŞAHİN - Dolunay TV'de yayınlanan ve Metafizik Uzmanı olarak gösterilen Hakan Kenan'ın sunduğu programda, vatandaşın dini duyguları sömürülerek dua kitapları satılıyor.

Programın sunumunu yapan ve kendisine hoca diye hitap edilen Hakan Kenan'ın 'ücretsiz arama' diye duyurduğu telefon numarasını arayan vatandaşlardan isim-soyisim, doğum tarihi ve anne adı gibi bilgiler alınarak, "Ekibimiz daha sonra sizlere geri dönüş yapacak" deniliyor.

VATANDAŞI BÜYÜYLE KORKUTUYORLAR

Birkaç gün sonra ise geri dönüş yapılarak, "Hakan Kenan hocamızı arayarak sıkıntılarınızı dile getirmişsiniz. Hocamız, yaptığı istişareler sonrası üzerinizde yoğun şekilde büyü olduğunu tespit etti. Ama merak etmeyin Allah'ın izniyle hocamızın dualarıyla bu sorunu def edeceksiniz. 21 günlük uygulama süresi var, bu sürenin sonunda hiçbir sorununuz kalmayacak" denilerek, adresiniz isteniyor ve dua kitabı göndereceklerini söylüyorlar.

BÜYÜYÜ ÖNE SÜRÜP ÜCRETLİ DUA KİTABI SATIYORLAR

"Bu dua kitabı nedir?" diye sorduğunuzda ise "Hocamızın Mekke ve Medine'den getirdiği kitaplar" diye yanıt veriliyor. Ücretli mi diye sorduğunuzda ise 109 lira gibi ücreti olduğu söyleniyor. "Üzerinizde büyü var" denilerek yapılan satışla vatandaşların dini duyguları sömürülüyor.

GÖZLER RTÜK'E ÇEVRİLDİ

Son dönemlerde TV kanallarına yönelik denetimlerini yoğunlaştıran RTÜK'ün Dolunay TV'de "Üzerinizde büyü var" denilerek vatandaşların dini duygularının sömürüldüğü yayınla ilgili bir çalışma yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.