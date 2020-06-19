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Canlı renkli kombinlerde renk uyumuna dikkat

Tasarımcı Arzu Kartal, 2020 yaz kombinleri için önerilerde bulundu.

Canlı renkli kombinlerde renk uyumuna dikkat
19.06.2020 13:02 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:06

Tasarımcı Arzu Kartal, 2020 yaz kombinleri için önerilerde bulundu. Göz alıcı renklerin doğru renkler ile kombin edilmesi gerektiğini vurgulayan Kartal, yeşilin canlı tonları ve güneşin ışıltısını yansıtan sarı rengin, sıcak günler için harika seçenekler olduğunun da altını çizdi.

Yaz günlerinde denizin, gökyüzünün, yeşillin, yeşeren toprağın, açan rengarenk çiçeklerin enerjisi ile kıyafetler de canlanıyor. Yaz aylarının rahatlığını, enerjisini, hafifliğini uyumlu ve canlı renklerde buluşturmak önemli oluyor. Muhafazakar giyim markası Zühre Tekstil'in Tasarımcısı Arzu Kartal, 2020 yaz kombinleri için önerilerde bulundu.

Kartal, yaz ayları denilince ilk akla ışıldayan canlı renk tonları geldiğini söyleyerek, göz alıcı renklerin doğru renkler ile kombin edilmesi gerektiğini vurguladı. Kartal, yeşilin canlı tonları ve güneşin ışıltısını yansıtan sarı rengin, sıcak günler için harika seçenekler olduğunun da altını çizdi.

"Kombin yaparken renklerin tonlarıyla da oynayabilirsiniz"

Kırmızı ve mavi renklerinin birbirine yakışan harika iki renk olduğunu belirten Kartal, "Kırmızı bir tunik ile mavi kot pantolonu eşleştirmeyi deneyin. Kobalt mavisini turkuaz ile birleştirdiğinizde güçlü ve parlak bir renk kombinasyonuna sahip olursunuz. Turuncu ve mavi her mevsimde kullanabileceğiniz mükemmel bir kombinasyon ancak özellikle yaz akşamları için ideal seçimler. Renklerin tonlarıyla da oynayabilirsiniz. Örneğin, lacivert ve turuncunun daha koyu tonlarını eşleştirerek şık bir tarz oluşturmanız mümkün. Yazın siyah renk pek tercih edilmiyor ancak bu asla giymemeniz gerektiği anlamına da gelmiyor. Komple siyaha bürünmediğiniz sürece başka renkler ile eşleştirebilirsiniz. Örneğin, siyah ve turuncunun kombinasyonu harika bir görüntü ortaya çıkarır. Siyah kot pantolonunuzu turuncu bir tunik ya da gömlekle deneyin" dedi.

Kartal, önerilerine şöyle devam etti: "Yaz mevsiminde keten dokulu kap'larla uyumlu olacak şekilde toprak rengi tunik ve canlı renklerde bir pantolon ile bir muhafazakar kombin oluşturarak günün her saatinde şıklığı yakalayabilirsiniz. Çiçekli üstler bu sene de çok moda. Yaz renklerinde çiçekli, desenli bir üstü mutlaka düz renk bir etek ya da pantolon ile kombinleyin".

Yaz günlerinde deri ağırlıklı çantalarda daha minimal tarzda seçimler yapmaya özen gösterilmesinin altını çizen Kartal, "Yaz günlerinde Zühre koleksiyonundaki pamuklu eşarpları tercih edebilirsiniz. Her kombininizde mutlaka size uygun bir tasarımı yakalayacaksınız" diye konuştu.

Yapılan açıklamada kullanıcıların markanın e-ticaret sitesinde de tüm kombinlere ulaşabileceği ve satın alabileceği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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