Canlı maç izle! Zenit - Chelsea maçı canlı izle!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan grupların son maçlarıyla devam ediyor. Hedefine ulaşmak isteyen Zenit, Chelsea ile bugün karşı karşıya geliyor. Canlı maç izle! Zenit - Chelsea maçı canlı izle!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Haftanın önemli maçında Zenit, Chelseaile karşı karşıya geliyor. Zenit, Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Sporseverler, karşılaşmayı izlemek için canlı maç linki arıyor. Canlı maç izle! Zenit - Chelsea maçı canlı izle!
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Zenit - Chelsea maçı, 08.12.2021 Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak.
Zenit - Chelsea maçı, 08.12.2021 Çarşamba günü saat 20:45'te EXXEN platformundan yayınlanacak
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Şampiyonlar Ligi günün programı :
20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)
20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)
23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)
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