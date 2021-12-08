UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Haftanın önemli maçında Zenit, Chelseaile karşı karşıya geliyor. Zenit, Chelsea ile kozlarını paylaşacak. Sporseverler, karşılaşmayı izlemek için canlı maç linki arıyor. Canlı maç izle! Zenit - Chelsea maçı canlı izle!

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ZENİT - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zenit - Chelsea maçı, 08.12.2021 Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak.

ZENİT - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zenit - Chelsea maçı, 08.12.2021 Çarşamba günü saat 20:45'te EXXEN platformundan yayınlanacak

ZENİT - CHELSEA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Zenit - Chelsea maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.

Şampiyonlar Ligi günün programı :

20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)

20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)

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