2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Antalya spor, kozlarını paylaşacaklar. Daha önce oynadığı 5 finalin sadece 1 tanesinde kupayı müzesine götüren Beşiktaş, Antalya spor'u devirip 2. zaferini yaşamak istiyor. Tarihinde ilk kez Süper Kupa'da sahaya çıkacak olan Antalya spor ise güçlü rakibi karşısında galibiyet kazanmak istiyor. Karşılaşmayı izlemekisteyen spor severler canlı maç linki araştırıyor. Canlı maç izle! Beşiktaş - Antalyaspor maçı canlı izle!

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE!

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı, 5 Aralık Çarşamba saat 20:45'te oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı, 5 Aralık Çarşamba saat 20:45'te oynanacak. Karşılaşma ATV'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı, 5 Aralık Çarşamba günü saat 20:45'te Katar'da Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI 11'LER

Beşiktaş : Ersin, Rosier, Montero, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Larin, Kenan, Batshuayi.

Antalyaspor : Boffin, Eren, Doğukan, Milosevic, Güray, Kudriashov, Poli, Crivelli, Ghacha, Bünyamin, Veysel

MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Beşiktaş- Antalyaspor Süper Kupa maçını Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakada 4. hakem ise Atilla Karaoğlan olacak. Erkan Özdamar VAR, Özgüç Türkalp ve Erdinç Sezertam AVAR görevi üstlenecek.

KARTAL'DA EKSİK ÇOK

Necip Uysal, Can Bozdağan, Salih Uçan, Güven Yalçın ve Serdar Saatçı'nın yanı sıra kamp kadrosuna alınmayan Oğuzhan Özyakup ile birlikte sakatlıkları süren Mert Günok, Gökhan Töre ve Kevin N'Koudou'dan bu maçta faydalanamayacak. Öte yandan dün yapılan yeni testte pozitif olduğu ortaya çıkan Rachid Ghezzal ve temaslı bulunan Mehmet Topal da kadrodan çıkarıldı.

ANTALYASPOR'DA 7 OYUNCU YOK

Antalya temsilcisinde bugünkü maç öncesinde önemli eksikler var. Sakatlıkları bulunan Doğukan Nelik, Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol, Beşiktaş maçının kadrosunda yer almadı. Öte yandan Antalyaspor'da Erkan Eyibil, Naldo, Fredy ve Haji Wright, Süper Kupa'da Beşiktaş maçında sahaya çıkamayacak diğer isimler.

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