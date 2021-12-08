Canlı maç izle! Bayern Münih - Barcelona maçı izle!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu gruplarında son hafta, çarşamba günü oynanacak maçlarla tamamlanacak. Gruptan çıkmayı garantileyen Bayern Münih, Barcelona ile karşı karşıya geliyor. Canlı maç izle! Bayern Münih - Barcelona maçı izle!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım , son 16 ekip arasında yer almak için mücadele veriyor. Günün önemli maçlarından biri de Bayern Münih - Barcelona maçı 23:00'te başlayacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler, canlı maç linki araştırıyor. Canlı maç izle! Bayern Münih - Barcelona maçı izle!
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Bayern Münih - Barcelona maçı, 8 Aralık 2021 tarihinde oynanacak.
Bayern Münih - Barcelona maçı, 8 Aralık 2021 tarihinde saat 23:00'de başlayacak.
Bayern Münih - Barcelona maçı, 8 Aralık 2021 tarihinde saat 23:00'de başlayacak, mücadele EXXEN'den canlı yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi günün programı:
20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)
20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)
23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)
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