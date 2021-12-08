Canlı maç izle! Atalanta - Villarreal maçı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hedefine ulaşmak isteyen Atalanta ile Villarreal bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Atalanta - Villarreal maçın izlemek isteyen sporseverler canlı yayın linki araştırıyor. Canlı maç izle! Atalanta - Villarreal maçı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Milli yıldızımız Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atlanta, Villarreal ile kozlarını paylaşacak. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Atalanta - Villarreal maçı 23:00'te başladı.
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Atalanta - Villarreal maçı, 08.12.2021 Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.
Atalanta - Villarreal maçı, 08.12.2021 Çarşamba günü saat 23.00'te EXXEN platformundan yayınlanacak
Benfica - Dinamo Kiev maçını izlemek için EXXEN kullanıcısı olmalısınız.
Şampiyonlar Ligi günün programı :
20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)
20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)
23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)
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