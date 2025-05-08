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CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? Altın Fed kararı sonrası düştü mü? (8 Mayıs 2025)

CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? Altın Fed kararı sonrası düştü mü? (8 Mayıs 2025)
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Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden oluyor. Özellikle ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırıları ve Federal Rezerv'in (Fed) para politikası beklentileri, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında kayda değer artışlara yol açıyor. Peki, 8 Mayıs 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 8 Mayıs Perşembe gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…

?Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.? Peki, 8 Mayıs 2025 Perşembe itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 14:23 itibariyle yüzde -0,69 değer kaybıyla 4152,25'den işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? Altın Fed kararı sonrası düştü mü? (8 Mayıs 2025)Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 14:23 itibariyle yüzde -0,72 eksilerek 6722,55'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 14:23 itibariyle yüzde -0,72 değer kaybıyla 13445,11'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 14:23 itibariyle yüzde -0,72 değer kaybıyla 26848,71'den işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI | Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? Altın Fed kararı sonrası düştü mü? (8 Mayıs 2025)Altın Fed kararı sonrası düştü mü

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 14:23 itibariyle yüzde -0,64 eksilerek 3343,15'ten işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4172 liradan alınırken 4218 liradan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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