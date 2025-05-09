CANLI ALTIN FİYATLARI | 9 Mayıs 2025 Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? Altın Fed kararı sonrası düştü mü?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Peki, 9 Mayıs 2025 Cuma itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 10:07 itibariyle yüzde 0,97 artışla 4146,94'ten işlem görüyor.

Altın Fed kararı sonrası düştü mü

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 10:07 itibariyle yüzde 0,69 artarak 6693,12'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 10:07 itibariyle yüzde 0,69 artışla 13386,23'ten işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 10:07 itibariyle yüzde 0,69 değer kazanarak 26731,15'den işlem görüyor.

Gram altın bugün ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 10:07 itibariyle yüzde 0,69 artarak 3329,20'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4154 liradan alınırken 4211 liradan satılıyor.