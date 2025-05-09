'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama! Fesih tamam, sıra silahta

Terör örgütü kararını verdi! 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama
Bomba bir suikast iddiası daha! Sırrı Süreyya Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan

Bomba bir suikast iddiası daha! Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan
ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz

ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Dünyaca ünlü JPMorgan bankası altın fiyatı için ezber bozan tahminde bulundu

Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin

CANLI ALTIN FİYATLARI | 9 Mayıs 2025 Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? Altın Fed kararı sonrası düştü mü?

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden oluyor. Özellikle ABD'nin Yemen'e yönelik hava saldırıları ve Federal Rezerv'in (Fed) para politikası beklentileri, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında kayda değer artışlara yol açıyor. Peki, 9 Mayıs 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 9 Mayıs Cuma gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor. Peki, 9 Mayıs 2025 Cuma itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 10:07 itibariyle yüzde 0,97 artışla 4146,94'ten işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI | 9 Mayıs 2025 Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? Altın Fed kararı sonrası düştü mü?Altın Fed kararı sonrası düştü mü

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 10:07 itibariyle yüzde 0,69 artarak 6693,12'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 10:07 itibariyle yüzde 0,69 artışla 13386,23'ten işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 10:07 itibariyle yüzde 0,69 değer kazanarak 26731,15'den işlem görüyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI | 9 Mayıs 2025 Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? Altın Fed kararı sonrası düştü mü?Gram altın bugün ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 10:07 itibariyle yüzde 0,69 artarak 3329,20'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4154 liradan alınırken 4211 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI | 9 Mayıs 2025 Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altının fiyatı ne kadar? Altın Fed kararı sonrası düştü mü?
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Papa 14. Leo, Trump karşıtı çıktı

Yeni Papa'nın sevmediği lider! Paylaşımları ortaya çıktı
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret

Burası Hindistan değil Türkiye! Seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi

Planlar değişti! Türkiye'de yeni otomotiv fabrikası kuracaklardı
Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor

Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı

Kadir İnanır yakın dostu Hülya Koçyiğit ve eşine dava açtı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı

Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.