CANLI ALTIN FİYATLARI | 15 Temmuz 2025 bugün çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL? Gram altın ne kadar 2025?

15 Temmuz 2025 Salı günü altın piyasaları, küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yukarı yönlü hareketini sürdürdü. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen faiz indirimi mesajları ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımları, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan ilgisini artırdı. Ayrıca, Orta Doğu'da yeniden tırmanışa geçen jeopolitik gerilimler de altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı yaratan unsurlar arasında yer aldı. Bu gelişmelerle birlikte haftaya güçlü bir başlangıç yapan altın, yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekti. Peki, bugün çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 15:27 itibariyle yüzde 0,43 değer kazanarak 4336,78'den işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 15:27 itibariyle yüzde 0,19 değer kazanarak 6996,07'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 15:27 itibariyle yüzde 0,19 artarak 13992,13'ten işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 15:27 itibariyle yüzde 0,19 değer kazanarak 27941,08'den işlem görüyor.

Gram altın ne kadar 2025

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 15:27 itibariyle yüzde 0,32 artarak 3353,82'den işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4281 liradan alınırken 4335 liradan satılıyor.