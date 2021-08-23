'Cankurtaran' Necip Uysal, arkadaşına ilk müdahaleyi yaptığı o korku dolu anları anlattı

Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal, Gaziantep karşılaşmasında bir anda yere yığılan takım arkadaşı Fabrice N'Sakala'ya yaptığı ilk müdahaleyle büyük bir krizin önüne geçti. Kenardan fırlayan Necip o anlar için "Aklıma Eriksen geldi, ödüm koptu. Çok korktum ve hemen sahaya girdim" dedi.

Nefes almakta güçlük çeken arkadaşını hemen yan çeviren Necip Uysal, aynı durumu önceden fark edip sahaya girdiği için sağlık görevlilerin müdahale etmekte gecikme ihtimalini de ortadan kaldırdı. Soğukkanlı bir şekilde ilk müdahaleyi yapan kaptan, o anlarda çok tedirgin olduğunu söyledi.

"AKLIMA ERİKSEN GELDİ"

Necip Uysal, "Bir ara düzeldi ama ben ona bakmaya devam ettim. Elini göğsüne götürdüğünde yüreğim ağzıma geldi. Christian Eriksen olayı zaten aklımdaydı. Çok korktum ve hemen sahaya girdim" dedi.

"UMARIM KİMSE YAŞAMAZ"

N'Sakala'nın bilincinin açık olduğunu ve nefes almaya başladığını gördükten sonra çok rahatladığını ifade eden Uysal, "İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu bir daha anladık. Umarım böyle bir olayı bir daha kimse yaşamaz." diye konuştu.