'Cankurtaran' Necip Uysal, arkadaşına ilk müdahaleyi yaptığı o korku dolu anları anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Cankurtaran' Necip Uysal, arkadaşına ilk müdahaleyi yaptığı o korku dolu anları anlattı

'Cankurtaran' Necip Uysal, arkadaşına ilk müdahaleyi yaptığı o korku dolu anları anlattı
Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal, Gaziantep karşılaşmasında bir anda yere yığılan takım arkadaşı Fabrice N'Sakala'ya yaptığı ilk müdahaleyle büyük bir krizin önüne geçti. Kenardan fırlayan Necip o anlar için "Aklıma Eriksen geldi, ödüm koptu. Çok korktum ve hemen sahaya girdim" dedi.

Nefes almakta güçlük çeken arkadaşını hemen yan çeviren Necip Uysal, aynı durumu önceden fark edip sahaya girdiği için sağlık görevlilerin müdahale etmekte gecikme ihtimalini de ortadan kaldırdı. Soğukkanlı bir şekilde ilk müdahaleyi yapan kaptan, o anlarda çok tedirgin olduğunu söyledi.

"AKLIMA ERİKSEN GELDİ"

Necip Uysal, "Bir ara düzeldi ama ben ona bakmaya devam ettim. Elini göğsüne götürdüğünde yüreğim ağzıma geldi. Christian Eriksen olayı zaten aklımdaydı. Çok korktum ve hemen sahaya girdim" dedi.

'Cankurtaran' Necip Uysal, arkadaşına ilk müdahaleyi yaptığı o korku dolu anları anlattı

"UMARIM KİMSE YAŞAMAZ"

N'Sakala'nın bilincinin açık olduğunu ve nefes almaya başladığını gördükten sonra çok rahatladığını ifade eden Uysal, "İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu bir daha anladık. Umarım böyle bir olayı bir daha kimse yaşamaz." diye konuştu.

Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a soru: Teixeira'nın, Mesut Özil'den ne farkı var?
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a soru: Teixeira'nın, Mesut Özil'den ne farkı var?
Benfica ile ilişkileri iyi olan Fatih Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası tavır değiştirdi
Benfica ile ilişkileri iyi olan Fatih Terim, Gedson transferinde öğrendiği gerçek sonrası tavır değiştirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Buğra Kavuncu Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı İrem Derici Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ozan Tufan Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
'Cankurtaran' Necip Uysal, arkadaşına ilk müdahaleyi yaptığı o korku dolu anları anlattı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 14:07:42. #1.16#

title