Çankırı'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Hasan Biçer (57) idaresindeki 26 BF 147 plakalı otomobil, Ömerli köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sunucu, karşı şeritten gelen Serkan Soyaroğlu (37) yönetimindeki 35 HB 3096 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada her iki aracın sürücüleriyle birlikte Hamdi Arı (44), Zahir (33), Şakir Can (13) ve Simge Soyaroğlu (9) yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ilgaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.