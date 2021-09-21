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ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİNİN 25. YILINDA BASKETBOL TURNUVASI HEYECANI

Çankaya Üniversitesinin 25. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "25. Yıl Kadın Basketbol Turnuvası"nda ilk gün maçları tamamlandı.

Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüs Olimpik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında BOTAŞ Spor, OGM Ormanspor'u 75-68 yendi.

Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın ikinci karşılaşmasında ise Çankaya Üniversitesi, Antalya 07 Basketbol'u 79-59 mağlup etti.

2 gün daha devam edecek turnuvada bugün BOTAŞ Spor, Çankaya Üniversitesi ile Antalya 07 Basketbol, OGM Ormanspor ile karşılaşacak.

Dört takımın kıyasıya mücadele ettiği ve her gün 2 maçın yapıldığı turnuva, 22 Eylül'de Kupa Töreni ile sona erecek.

Duyuru Ekleme Tarihi : 21. 09. 2021 10: 32

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