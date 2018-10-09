Canik Belediyespor'da Yeni Sezon Açılışı Yapıldı!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Samsun Canik Belediyespor, sezon açılışını gerçekleştirdi.

Hasan Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde Samsun Canik Belediyesporlu basketbolcular tek tek parkeye çağrılarak taraftarları selamladı.

Törende konuşan kulüp başkanı Ekrem Altan, 13 branşta faaliyet gösterdiklerini, kulüp bünyesinde yaklaşık 2 bin sporcu bulunduğunu söyledi.

Samsun'un Süper Lig'de bulunan tek takımının Canik Belediyespor olduğunu belirten Altan, ligde üst sıraları hedeflediklerini dile getirdi.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç ise uluslararası arenada yer almak için sporun içinde bulunmanın gerektiğini dile getirerek, "Biz de Samsun Canik Belediyespor'u kurduk. Hem ilçemizin hem de kentimizin adını uluslararası arenada kulübümüzle duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.