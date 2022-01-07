Caner Erkin skandalına Rıdvan Dilmen'den ses getiren isyan: Bunun dünyada benzeri yok
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Rıdvan Dilmen, Caner Erkin 3 maçlık cezasını çektikten sonra indirime giden TFF'yi topa tuttu. Dilmen, "Küfür falan etmiyor. 3 maç ceza veriyorsunuz. Bodrum ve Alanya maçlarında adam cezasını çekiyor, sonra 1 maça indiriyorsunuz. Caner'e borcunuz var, ödeyecek misiniz? Bunun dünyada benzeri yoktur" dedi.
Karagümrük forması giyen Caner Erkin, Fenerbahçe karşılaşmasında hakem Erkan Özdamar'a itirazlarından dolayı direkt kırmızı kart görmüştü. 3 maç ceza alan Caner, Bodrum ve Alanya maçlarında forma giymedi. Ardından cezası 1 maça indirildi.
"CANER'E BORCUNUZ VAR"
Rıdvan Dilmen, TFF'nin bu tutumunu çok sert şekilde eleştirdi. Dilmen, "Caner Erkin, 3 maç ceza aldı. Bodrumspor ve Alanyaspor maçlarında cezasını çekti, oynamadı. Daha sonra Tahkim Kurulu cezayı 1 maça indirdi. Caner'e 1 maç borçlusunuz. Bunun bir benzeri yoktur dünyada" yorumunu yaptı. Bu değerlendirme kısa sürede sosyal medya gündeminin zirvesine yerleşti.
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