Caner Erkin skandalına Rıdvan Dilmen'den ses getiren isyan: Bunun dünyada benzeri yok - Haberler Spor
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Caner Erkin skandalına Rıdvan Dilmen'den ses getiren isyan: Bunun dünyada benzeri yok

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Rıdvan Dilmen, Caner Erkin 3 maçlık cezasını çektikten sonra indirime giden TFF'yi topa tuttu. Dilmen, "Küfür falan etmiyor. 3 maç ceza veriyorsunuz. Bodrum ve Alanya maçlarında adam cezasını çekiyor, sonra 1 maça indiriyorsunuz. Caner'e borcunuz var, ödeyecek misiniz? Bunun dünyada benzeri yoktur" dedi.

Karagümrük forması giyen Caner Erkin, Fenerbahçe karşılaşmasında hakem Erkan Özdamar'a itirazlarından dolayı direkt kırmızı kart görmüştü. 3 maç ceza alan Caner, Bodrum ve Alanya maçlarında forma giymedi. Ardından cezası 1 maça indirildi.

Caner Erkin skandalına Rıdvan Dilmen'den ses getiren isyan: Bunun dünyada benzeri yok

"CANER'E BORCUNUZ VAR"

Rıdvan Dilmen, TFF'nin bu tutumunu çok sert şekilde eleştirdi. Dilmen, "Caner Erkin, 3 maç ceza aldı. Bodrumspor ve Alanyaspor maçlarında cezasını çekti, oynamadı. Daha sonra Tahkim Kurulu cezayı 1 maça indirdi. Caner'e 1 maç borçlusunuz. Bunun bir benzeri yoktur dünyada" yorumunu yaptı. Bu değerlendirme kısa sürede sosyal medya gündeminin zirvesine yerleşti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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