Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı
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Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı

28.02.2021 21:49 | Son Güncelleme: 28.02.2021 22:56

Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı maçın kadrosuna alınmayan ve uzun süre gündemde yer alan Caner Erkin, maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının kadrosuna sürpriz bir şekilde alınmayan Caner Erkin, uzun süre gündemden düşmemişti. Tecrübeli sol bek maç öncesi yaptığı paylaşımda takımına başarılar dilemişti. Milli futbolcu Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı.

Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı

"BRAVO TAKIM"

Caner Erkin, kulübün resmi sosyal medya hesabının maç sonucu paylaşımına "Bravo Takım" ifadelerini yazdı ve takım arkadaşlarını kutladı.

Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı
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