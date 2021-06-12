Caner'den olay gönderme! Milli Takım'da yerine tercih edilen Umut Meraş'ı küçümsedi
Defansif özellikleri zayıf bulunduğu için Milli Takım'a alınmayan Caner, dün akşam sol bekte aksadığı hakkında yorumlar yapılan Umut Meraş'la kendisinin kıyaslandığı paylaşımı beğendi. Bir sayfanın, "Umut Meraş, Caner Erkin'in ayakkabılarını taşır" yorumunu beğenen Caner, sosyal medyayı karıştırdı. Deneyimli sol bek, Fenerbahçeli taraftarlarından da 'defansı zayıf' diye eleştiri alıyor.
EURO 2020'de A Milli Takım kadrosuna seçilmeyen Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki sol beki Caner Erkin, kendisine görev verilmemesine tepki gösterdi. A Milli Takım'da yerine görev yapan sol bek Umut Meraş'ın İtalya karşısında zaaf gösterdiği tartışmaları üzerine sosyal medyada kıyaslama başladı. Bir sayfanın gazeteci Emre Bol'un, "Umut Meraş, Caner Erkin'in ayakkabılarını taşır" sözlerini paylaştığı gönderiye Caner de beğeniyle karşılık verdi.
"DEFANSİF AKSAMASI VAR"
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadro tercihlerini açıklarken Caner Erkin hakkında, "Bizim için özel bir oyuncu ancak kendisinin defansif anlamda aksamaları var. Bu sebeple aramızda olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.