Caner'den olay gönderme! Milli Takım'da yerine tercih edilen Umut Meraş'ı küçümsedi

Defansif özellikleri zayıf bulunduğu için Milli Takım'a alınmayan Caner, dün akşam sol bekte aksadığı hakkında yorumlar yapılan Umut Meraş'la kendisinin kıyaslandığı paylaşımı beğendi. Bir sayfanın, "Umut Meraş, Caner Erkin'in ayakkabılarını taşır" yorumunu beğenen Caner, sosyal medyayı karıştırdı. Deneyimli sol bek, Fenerbahçeli taraftarlarından da 'defansı zayıf' diye eleştiri alıyor.