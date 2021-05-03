Candaş Tolga Işık: Ünlü iş adamı Cengiz, Ali Koç'a başkanlığa devam etmesi şartıyla maddi destek verecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Candaş Tolga Işık: Ünlü iş adamı Cengiz, Ali Koç'a başkanlığa devam etmesi şartıyla maddi destek verecek

Candaş Tolga Işık: Ünlü iş adamı Cengiz, Ali Koç'a başkanlığa devam etmesi şartıyla maddi destek verecek
Haberler.com - Haberler | Spor

Gazeteci ve yorumcu Candaş Tolga Işık Kontra programında spor dünyasını sarsacak çarpıcı bir iddia ortaya attı. Işık, ünlü iş insanı Mehmet Cengiz'in, Ali Koç'a başkanlığa devam etmesi şartıyla, Fenerbahçe'ye maddi yardım vaadinde bulunduğunu söyledi. Cuma günü Başkan Koç ve Cengiz arasında bir görüşme gerçekleştiği belirtildi.

Cengiz Holding'in patronu ünlü iş adamı Mehmet Cengiz'in, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yeniden aday olması halinde büyük maddi ve manevi destekte bulunacağı öne sürüldü. Bu iddiayı Gazeteci ve futbol yorumcusu Candaş Tolga Işık ortaya attı.

Candaş Tolga Işık: Ünlü iş adamı Cengiz, Ali Koç'a aday olması halinde maddi destek verecek

Işık, katıldığı programda şunları kaydetti:

"Cuma günü Ali Koç, önemli iş adamı Mehmet Cengiz ile bir görüşme gerçekleştirdi, Mehmet Cengiz Ali Koç'a başkanlığa devam etmesi şartıyla, Fenerbahçe Kulübüne çok büyük maddi ve manevi yardımlarda bulunacağını bildirdi."

SARAN'IN ADAYLIĞI KONUŞULUYOR

Fenerbahçe'nin başkanlık seçiminde Ali Koç ve Sadettin Saran'ın aday olacağı konuşuluyor. Sadettin Saran, sosyal medyadan bir takipçisinin başkanlıkla ilgili sorusuna verdiği olumlu cevapla, başkanlık düşüncesi olduğunu belli etmişti.

Başkan Ali Koç'tan törende duygusal konuşma: Fenerbahçe sen çok yaşa
Başkan Ali Koç'tan törende duygusal konuşma: Fenerbahçe sen çok yaşa
Fenerbahçe'ye sürpriz telefon: Alo Emre ağabey, ben Vedat Muriqi
Fenerbahçe'ye sürpriz telefon: Alo Emre ağabey, ben Vedat Muriqi
Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor
Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres
Magazin Müge Anlı Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Diego Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Candaş Tolga Işık: Ünlü iş adamı Cengiz, Ali Koç'a başkanlığa devam etmesi şartıyla maddi destek verecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 14:58:29. #1.14#

title