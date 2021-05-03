Candaş Tolga Işık: Ünlü iş adamı Cengiz, Ali Koç'a başkanlığa devam etmesi şartıyla maddi destek verecek

Gazeteci ve yorumcu Candaş Tolga Işık Kontra programında spor dünyasını sarsacak çarpıcı bir iddia ortaya attı. Işık, ünlü iş insanı Mehmet Cengiz'in, Ali Koç'a başkanlığa devam etmesi şartıyla, Fenerbahçe'ye maddi yardım vaadinde bulunduğunu söyledi. Cuma günü Başkan Koç ve Cengiz arasında bir görüşme gerçekleştiği belirtildi.

Cengiz Holding'in patronu ünlü iş adamı Mehmet Cengiz'in, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yeniden aday olması halinde büyük maddi ve manevi destekte bulunacağı öne sürüldü. Bu iddiayı Gazeteci ve futbol yorumcusu Candaş Tolga Işık ortaya attı.

Işık, katıldığı programda şunları kaydetti:

"Cuma günü Ali Koç, önemli iş adamı Mehmet Cengiz ile bir görüşme gerçekleştirdi, Mehmet Cengiz Ali Koç'a başkanlığa devam etmesi şartıyla, Fenerbahçe Kulübüne çok büyük maddi ve manevi yardımlarda bulunacağını bildirdi."

SARAN'IN ADAYLIĞI KONUŞULUYOR

Fenerbahçe'nin başkanlık seçiminde Ali Koç ve Sadettin Saran'ın aday olacağı konuşuluyor. Sadettin Saran, sosyal medyadan bir takipçisinin başkanlıkla ilgili sorusuna verdiği olumlu cevapla, başkanlık düşüncesi olduğunu belli etmişti.