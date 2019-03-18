Çanakkale Meşaleler, 'Çanakkale Şehitleri' İçin Yandı

Çanakkale'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü Yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alayında meşaleler, Çanakkale Şehitleri için yandı. Fener alayında, ellerinde Atatürk resimleri ve Türk bayrakları ile yürüyenler 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganları attı. Yürüyüş sırasında dev Türk bayrağı açıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü Yıldönümü, kentte gün boyunca Cumhuriyet Meydanı, 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde gerçekleşen törenlerle kutlandı. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü Yıldönümü akşam saat 19.30'da Çanakkale Valiliği koordinesinde Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen Fener Alayı ile devam etti. Binlerce kişi ellerinde meşalelerle Çanakkale sokaklarında, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atıp, İzmir Marşı ve 10'uncu Yıl Marşı'nı söyleyerek yürüdü. Yürüyüşe Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Dev Türk bayrağının açıldığı fener alayı Demircioğlu Caddesi, İnönü Caddesi, Piri Reis Caddesi, Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'nin ardından iskele meydanında sona erdi.

Kaynak: DHA