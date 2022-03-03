Çanakkale'de mandıracılara kızıp 200 kilogram sütü döktüler

BAYRAMİÇ, ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de süt üreticiliği yapan çiftçiler, mandıracıların koyun ve keçi sütlerinin fiyatlarını ucuza almak istemelerine tepki göstererek, 200 kilogram sütü yere döktüler.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Söğütgediği köyündeki Süt Toplama Merkezi önünde bir araya gelen süt üreticileri artan maliyetlere rağmen sanayicilerin sütün litresini ucuza almalarına tepki gösterdiler.

Çanakkale'de 5 bin ailenin küçükbaş hayvan yetiştirdiğini bu 5 bin ailenin 550 bin hayvanla üretim yaptığına dikkat çeken Çanakkale İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doç. Dr. Ahmet Ferhan Savran, "Bugün burada bir farkındalık oluşturmak için toplanmış bulunuyoruz. Malumunuz, sezonumuz başladı. Özellikle Çanakkale'de koyun, keçi sütünün önemini belirtmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz Ezine'nin peyniri var ve bunun marka değerini korumak için biz üreticiler süt fiyatlarındaki geçen yıla oranla daha düşük fiyatlara bile alamıyoruz. Küçükbaş hayvan yetiştiricileri olarak 5 bin aileden bahsediyoruz. Bu 5 bin aile yaklaşık 550 bin hayvanla üretim yapıyor ve biz bu üretimi yapmak için sürekli bir çaba içerisindeyiz" dedi.

"Keçi sütünün maliyeti 7.17, koyun sütünün ise 8.90 kuruş"

Mandıracıların teklif ettikleri fiyatların maliyet ücretlerini dahi karşılamadığını sözlerine ekleyen Başkan Savran, "Geçen sene biliyorsunuz bizim keçi sütlerinin litresi 4 liraya kadar düşürüldü. Bu sene, keçi sütü için bize verecekleri 4,5 yada 5 lira gibi bir rakamdan bahsediliyor. Bilimsel bir çalışma yaptırdık ve şuanda keçi sütünün maliyeti 7.17 kuruşa geliyor. Koyun sütü ise 8.90 kuruşa geliyor. Şu anda sanayicinin bize teklif ettiği 5-7 lira arasında. Koyun sütü bile geçen sene 7,5 liraydı, şu anda 7 liraya düştü. Geçen sene 140 ile 150 lira aralığında aldığımız yemin çuvalı şu anda 250 lira. Sadece bu hafta yemin çuvalına 30 liraya yakın bir zam geldi. Bu ne demektir? Demek ki yemin çuvalı 280-300 lira aralığında olacak. Bu şekilde olduğu zaman bizim üreticimiz zarar edecek. En azından küçükbaş sütü için özel bir destekleme primi konması lazım" diye konuştu.

"Önümüzdeki yıllarda raflarda Ezine Peyniri göremeyeceksiniz veya sahtelerini göreceksiniz"

Daha sonra söz alan Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan ise "Burada tanınmış coğrafi işareti olan Ezine Peynirimiz var. Ortaya şu çıkıyor: böyle giderse sanayici önümüzdeki yıllarda küçükbaş sütünü almıyoruz dediği zaman raflarda Ezine Peyniri göremeyeceksiniz veya sahtelerini göreceksiniz. Bu maalesef işin görünmeyen tarafı. Bugün markette Ezine Peyniri olarak almış olduğumuz peynir, 130-150 lira bandındadır. Üretici mutsuz, mandıracı mutsuz ve tüketici kandırılıyor. Coğrafi işaretli Ezine Peynirine özel bir statü getirilerek üreticinin kilogram başına desteklenmesi gerekmektedir. Arkadaşlar, kahve 5 lira, çay 2 lira, süt ise 4,5 lira. Değerlendirmeyi size bırakıyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından bidonlar içerisinde bulunan 200 litre koyun sütü, mandıracılara tepki olarak yere döküldü. - ÇANAKKALE