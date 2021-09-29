Çanakkale'de lüfer bollaştı, palamuttan umut yok - Haberler Ekonomi
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Çanakkale'de lüfer bollaştı, palamuttan umut yok

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Ekonomi

Çanakkale'de lüfer bollaştı, palamuttan umut yok Çanakkale'de, denizlerde 1 Eylül itibariyle kalkan av yasağının ardından lüfer de yüzünü göstermeye başladı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de lüfer bollaştı, palamuttan umut yok

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, denizlerde 1 Eylül itibariyle kalkan av yasağının ardından lüfer de yüzünü göstermeye başladı. Denizlerin prensi olarak bilinen ve 140 lira bandında satılan lüferin kilosu 100 liralara düştü.

Boğaza kıyısı olan Çanakkale'de önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık, müsilaj dönemi nedeniyle zor günler geçirmişti. 1 Eylül itibariyle denizlerde kalkan av yasağının ardından, yavaş yavaş hareketlenme başladı. Denizlerin prensi olarak bilinen lüfer tezgahlarda bolca yerini almaya başladı. 140 lira bandında satılan lüfer, şimdilerde 100 liraya satılıyor.

"Lüfer 100 liraya düştü"

20 yıldır balıkçılık yapan Hasan Doğuş Tunç, "Yaklaşık bir haftadan bu yanan lüferde bir bollaşma söz konusu oldu. Son iki günden beri bu durum fiyatlara da yansıdı. 140 lira bandında satılan balığın fiyatları bugün 100 liraya kadar düştü. Genel olarak tezgahlarda bir bolluk yaşıyoruz. Lüfer ve diğer balıklarda olsun sorun yok. Biraz palamutta bir sıkıntı var ama o da yok değil. Sadece fiyatı biraz yüksek. 3-4 gün içerisinde önümüzde sert bir hava var. Hava kaldıktan sonra eğer bol çıkmaya devam ederse balığın fiyatı 100 liradan da aşağı yani 70- 80 liraları görebilir" dedi.

"Bu balıklar müsilajın içerisine girmez"

Müsilaj nedeniyle uzun süredir balık tüketmekte çekinen vatandaşların gönül rahatlığıyla balık yiyebileceklerini söyleyen ve 38 yıldır balıkçılık yapan Tuncay Dinç, "Palamut az, inşallah lüfer bu sene bol olacak. Sardalya balığımız çıkmaya devam ediyor. 60 liradan 30 liraya düştü. Tezgahlar bollaşacak yalnız palamuttan ümidimiz kesik. Bu sene lüfer olacak çok. Çeşitlerde istavrit, sardalya ve hamside bollaşma ar. İnşallah millet ağız tadıyla balık yiyecek. Müsilajı bırakın artık. Balık müsilajın içerisine girmez. Bunlar su üstü balığı. Müsilaj kıyıda olur. Bunun içine; sardalya, uskumru, istavrit, hamsi, palamut, lüfer girmez. Bunlar su üstü balığı" diye konuştu.

Çanakkale'de lüfer bollaştı, palamuttan umut yok

Çanakkale'de lüfer bollaştı, palamuttan umut yok

Çanakkale'de lüfer bollaştı, palamuttan umut yok

Çanakkale'de lüfer bollaştı, palamuttan umut yok
İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Ekonomi Haberleri
'Denizlerin prensi' lüfer bollaştı, fiyatı 140 liradan 100 liraya düştü

"Denizlerin prensi" lüfer bollaştı, fiyatı 140 liradan 100 liraya düştü

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Haber: Çanakkale'de lüfer bollaştı, palamuttan umut yok - Haberler Ekonomi
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