Çanakkale'de başına taş düşen çocuk öldü
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Çanakkale'de başına taş düşen çocuk öldü

06.10.2020 09:15 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:18
Çanakkale'de başına taş düşen çocuk öldü

Çanakkale'de, ailesinin mevsimlik işçi olarak çalıştığı elma bahçesinde ağabeyiyle oynarken başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Çanakkale'de, ailesinin mevsimlik işçi olarak çalıştığı elma bahçesinde ağabeyiyle oynarken başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'den mevsimlik işçi olarak gelen Esra ve Gökhan Çiğdem çifti, Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar köyünde elma bahçesinde iş buldu.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait terk edilmiş lojmanda kalan çiftin çocukları Gülbeyaz (3) ile Çağlar (9), anne ve babasının çalıştığı elma bahçesinin bulunduğu bölgede oynamaya başladı.

Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle başına taş düşen Gülbeyaz, yaralandı. Ağabeyinin ailesine haber vermesi üzerine küçük kız Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Gülbeyaz Çiğdem, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken cenaze, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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