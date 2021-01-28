Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
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Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

28.01.2021 09:55 | Son Güncelleme: 28.01.2021 09:59
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, çalıştıkları Rüzgar Enerjisi Santrali'ne gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan Mürsel Meracıoğlu (40) ile Filiz Soydoğan Çiçek'i (50) arama-kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başladı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, çalıştıkları Rüzgar Enerjisi Santrali'ne gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan Mürsel Meracıoğlu (40) ile Filiz Soydoğan Çiçek'i (50) arama-kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başladı. 

Ayvacık ilçesine bağlı Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali'nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek, dün sabah işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıktı. Otomobil, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapılarak, kayboldu. Mürsel Meracıoğlu, son bir hamleyle cep telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. 12 saniye süren görüşmenin ardından telefona ulaşılamadı. İhbar üzerine bölgeye giden Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekibindeki 2 asker, baraj suyu içinde, ışıkları yanan bir araç gördüğünü bildirdi. Bu bilgi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince baraj suyunda arama çalışması başlatıldı. 

Yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam saatlerinde ara verilen arama-kurtarma çalışmaları bu sabah saat 09.30 itibariyle yeniden başladı. Bölgeye gelen Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Çanakkale ve Tekirdağ Emniyet Müdürlükleri'nin su altı ve AFAD ekipleri, baraj suyunda arama yapıyor. Çalışmalarda üç boyutlu sualtı görüntüleme cihazı kullanıldığı da öğrenildi. GPS KONUMU GÖLETTE GÖSTERDİÖte yandan suya kapılan aracın kiralık olduğu, GPS cihazından konumun gölet olarak tespit edildiği bildirildi.

Hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü bölgede kayıp 2 kişinin yakınlarının bekleyişi de sürüyor. 


- Çanakkale
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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