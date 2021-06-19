Can Üner Tenis Yaz Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu
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Can Üner Tenis Yaz Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu

Can Üner Tenis Yaz Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kozan Kaymakamlığı Can Üner Tenis Yaz Kupası Turnuvası sona erdi.

Kozan Kaymakamlığı Can Üner Tenis Yaz Kupası Turnuvası sona erdi. Şampiyonlara ve dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kozan Kaymakamlığı öncülüğünde Atatürk Parkı içerisinde bulunan tenis kortunda düzenlenen turnuva, final maçının ardından Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam'ın da katılımı ile ödül töreni düzenlendi. 16 bayan 31 erkek sporcunun katıldığı turnuvadaki maçlar sonunda bayanlarda İrem Tekerek birinici, Fatma Öğüç Çoban ikinci, Nursen Açık ise üçüncü oldu. Erkekler B kategorisinde ise Tamer Yıldırım birinci, Emrah Tanrıverdi ikinci, Can Emre Soydaş ise üçüncü oldu. Erkekler A kategorisinde de Mustafa Küçük birinci, Taciddin Kuruoğlu ikinci, Oğuz Uyanık da üçüncü oldu.

Sporculara ödülleri Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Adana Polis Okulu Müdürü Emniyet Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Naim Cengiz, Milli Eğitim Şube Müdürü Semih Şener, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Akbulut, Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Hidayet Akçalı ve Kozan Gençlik Merkezi Müdürü Halil Karadağlı tarafından verildi.

Düzenlenen Can Üner Tenis Yaz Kupası finalinde sporcular ve protokol hatıra fotoğrafı çektirdi. - ADANA

Can Üner Tenis Yaz Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu
Can Üner Tenis Yaz Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu
Can Üner Tenis Yaz Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu
Can Üner Tenis Yaz Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu
Can Üner Tenis Yaz Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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