Can Coşkun'un hedefi Bundesliga'da oynamak

Almanya 3. Lig takımlarından FSV Zwickau forması giyen Can Coşkun, ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor. 23 yaşındaki oyuncunun hedefi ise Bundesliga'da top koşturmak.

Almanya'da Herta Berlin, Greuther Fürth, Dresden altyapılarında forma giyen Can Coşkun, şu an 3. Lig ekibi FSV Zwickau'nun başarısı için ter döküyor. Bu sezon takımıyla toplamda 51 maça çıkıp 3 gol, 11 asistlik performans sergiledi. Ligin en çok konuşulan sol beki olan Can, geçtiğimiz sezon da yaptığı asistlerle takımını kümede tutmuştu. Can Coşkun'un menajeri Orhan Lokurlu, başarılı oyuncunun hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Lokurlu, "Kendisi çok süratli ve süper bir sol ayağı var. Bu sene de sol bek olarak en iyi statiklere sahip. Takımının artık gerçekten vazgeçilmeyecek futbolcusu oldu. Can'ın hedefi Bundesliga 1'de oynamak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

