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Çam fıstığındaki verim düşüklüğüne 10 proje ile çözüm aranıyor

İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası'nda, yöre halkının en önemli geçim kaynakları arasında olan fıstık çamı ağaçlarındaki son 10 yıldır yaşanan verim düşüklüğü her geçen gün çözüme yaklaşırken, sorun için 10 proje eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Çam fıstığındaki verim düşüklüğüne 10 proje ile çözüm aranıyor
30.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:42

İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası'nda, yöre halkının en önemli geçim kaynakları arasında olan fıstık çamı ağaçlarındaki son 10 yıldır yaşanan verim düşüklüğü her geçen gün çözüme yaklaşırken, sorun için 10 proje eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye'de çam fıstığı üretiminin yüzde 80'ini karşılayan ve Bergama'daki Kozak Yaylası'nın en önemli geçim kaynakları arasında bulunan çam fıstığındaki verim düşüklüğünü gidermek üzere çalışmaları bizzat takip ediyor. Bu kapsamda Bergama Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü ve üniversiteler iş birliği ile çalışmalar yürütülüyor.

Çözüm için 10 proje eş zamanlı start aldı

Yaşanan sorunun giderilmesi için 10 proje, eş zamanlı olarak aynı anda yürütülmeye devam ediyor. Bu çalışmalardan birisi Batı çam tohum böceğine (Leptoglossus Occidentalis) karşı yürütülüyor. Bu böceğin kozalak üzerindeki olumsuz etkileri üzerine başlayan araştırmalara aralıksız olarak devam edilirken, çalışmalar; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Kahraman İpekdal, Adana Orman Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can, Belediye Meclis Üyesi Taner Tekin, Bergama Orman İşletme Müdürü Turan Çiğnaklı ve Kozak İşletme Şefi Mehtap Yıldırım eşliğinde gerçekleştirildi.

Kozak yöre halkının geçim kaynakları içinde ilk sırada bulunan, çam fıstığındaki verim düşüklüğünün ortadan kaldırılması yönünde yapılan çalışmalara belediye olarak her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerinin altını çizen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla başlayan araştırmalar devam ediyor. Bakanımız her konuda olduğu gibi, çam fıstığı konusunda da bizim hep yanımızda. Kozak yaylamızda ikamet eden hemşehrilerimizin ekonomik kayıplarının giderilmesi ve çam fıstığındaki rekolte kayıplarının son bulması Bergamamız için son derece önem taşıyor. Ülkemizin çok değerli üniversitelerindeki bilim adamlarımızın katılımıyla eş zamanlı başlayan 10 proje ile mutlaka bu soruna çözüm bulunacaktır" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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