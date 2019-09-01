01.09.2019 15:32

- Çalıştığı kuyumcudan 78 parça mücevherle kaçtı, 68 parça mücevherle yakalandı

Hem çalışıp hem soyduğu kuyumcudan 220 bin TL değerinde mücevher çaldı

78 parça, 918 gram ağırlığında, piyasa değeri yaklaşık 220 bin TL olan mücevherle kaçmaya çalıştı

63 parça altın ve mücevher ile 21 bin 740 TL ve bir miktar uyuşturucu ile yakalandı

Çalıştığı kuyumcuyu soyan şüpheli adliyeye sevk edildi

Hırsızlık ani güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı kuyumcudan 78 parça, 918 gram ağırlığında, piyasa değeri yaklaşık 220.000 TL olan mücevherle kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli adliyeyle sevk edildi. Şüphelinin yakalandığı otel odasında ve üst aramasında çaldığı altınlardan geriye kalan 63 parça altın ve mücevher ile 21 bin 740 TL ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde bulunan bir oteldeki kuyumcu dükkanında tezgahtarlık yapan Hüsnü M., çalıştığı iş yerinden 78 parça, 918 gram ağırlığında, altın ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden iş yeri sahibi jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli H. M.'nin çaldığı değerli eşyaları Alanya İlçe merkezinde bulunan kuyumcu dükkanlarında bozdurmaya çalıştığı tespit edildi. H.M., Jandarma'nın irtibata geçtiği Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İlçe merkezinde bulunan kaldığı otelde yakalandı.. Yapılan aramada toplamda 63 parça altın ve mücevher ile 21.740 TL. ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine iade edilirken, şüpheli Manavgat'a getirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli H.M. mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

"Köpek bile yediğini çanağı pislemiyor"

Polis eşliğinde emniyetten çıkarılan şüpheli Hüsnü M. ile karşılaşan iş yeri sahibi Ali Barman, hırsızlık zanlısı çalışanına tepki göstererek "Sana ekmek verdik, boğazından nasıl geçecekti. Köpek bile yediği çanağa pislemiyor" dedi.

"Boşluktan fırsat bularak altını alarak kayıplara karıştı"

Gazetecilere açıklama yapan Ali Barman, "Manavgat'ta kuyumculukla uğraşıyorum. Yanımızda bir aydır sigortalı çalıştırdığımız Hüsnü M. isimli şahıs cuma saatinde bir saatlik boşluktan fırsat bularak 918 gram altını alarak kayıplara karıştı. Emniyet güçleri, kolluk kuvvetleri Alanya esnafı ve kuyumcu esnafının çabalarından dolayı yakalanmıştır. Herkese çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hırsızlık güvenlik kamerasında

Öte yandan hırsızlık ani iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Hüsnü M. temizlik yapma bahanesiyle ziynet eşyalarını bir yerden bir yere taşıdığı gözüküyor.

Kaynak: İHA