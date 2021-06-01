Mayısa ait nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, koronavirüs nedeniyle işsiz kalanların ve ücretsiz izne ayrılanların merakla beklediği tarihi açıkladı. Buna göre, mayıs ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak.