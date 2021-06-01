Mayısa ait nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak
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Mayısa ait nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak

Anadolu Ajansı - Haberler | Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, koronavirüs nedeniyle işsiz kalanların ve ücretsiz izne ayrılanların merakla beklediği tarihi açıkladı. Buna göre, mayıs ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ait nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 8 Haziran'da gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanlar ise ödemeleri PTT aracılığıyla alacak."

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR KİMLERE VERİLİR?

15/03/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshi nedeniyle İŞKUR'a yapılmış işsizlik ödeneği başvurusu bulunup, ödeneğe hak kazanamayan işsizlerin, ayrıca başvuru yapılmasına gerek bulunmaksızın nakdi ücret desteği ödemeleri İŞKUR tarafından re'sen gerçekleştirilir.

Mayısa ait nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı

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