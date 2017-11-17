Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' Tırı 45'inci Durağı Manisa'da

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ilan edilen 'Çalışma hayatında milli seferberlik' çalışmaları kapsamında bakanlık tarafından Manisa'ya gönderilen tır, Manisalı işsizlerden talep topladı.



Bakanlık tarafından işsizlik oranlarının azaltılması için ilan edilen milli seferberlik çalışmaları kapsamında il il gezen tır, 45'inci durağı olan Manisa'ya geldi. Bir günlük çalışma programı için Manisa'ya gelen tır 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Manisalılarla buluştu.



Bakanlık tarafından Manisa'ya gönderilen tırla ilgili açıklama yapan Manisa İş-Kur İl Müdürü Sinan Aktaş, "İstihdam seferberliği kapsamında bugün ilimize bakanlığımız tarafından tahsis edilen aracımız farkındalık oluşturmak adına geldi. Bu tır bugün itibariyle kadar 45 ili ziyaret etmiştir. Buradaki amacımız işsiz vatandaşlarımızın online kayıtlarını yapabilmek, iş başı eğitim programlarını ve mesleki eğitim kursları düzenleyerek işsiz vatandaşlarımızın bir an önce iş gücü niteliği kazandırılarak iş yerlerine yerleştirmektir. Açık iş ilanı verilen iş yerlerine yerleştirmek maksadımızdır. Bu anlamda bugün itibariyle de faaliyetlerimize devam edeceğiz. İlimizde şuan itibariyle 26 bin hedefle ülke genelinde 9'uncu sırada bulunmaktayız. İstihdam seferberliği önümüzdeki yıl da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu'nun da bahsettiği üzere 2018 yılında da devam edecektir" dedi.



Manisa'nın işsizlik oranlarında en az işsizi bulunan Konya ve Karaman'dan sonra 3'üncü sırada olduğunu kaydeden Aktaş şunları söyledi:



"Manisa'da 40 bin kayıtlı işsizimiz bulunmaktadır. Bunlarla alakalı irtibata geçilerek mesleki eğitim kurslarına ve iş başı eğitim programlarına yönlendirilmektedir fakat bilindiği üzere ülkemizde işsizliğin en az olduğu iller arasında Manisa 3'üncü sıradadır. Konya ve Karaman'dan sonra gelmekteyiz. Bunu daha da aza çekerek işsizliği sıfıra indirmek amacımız. Bununla alakalı ben, iş ve meslek danışmanlarımız tarafından vatandaşlara anlatılmaktadır." - MANİSA