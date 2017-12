Çalışma Hayatı Yoğun Bir Yılı Geride Bıraktı

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanlarında 2017, önemli sorunların çözüldüğü, düzenlemelerin yapıldığı ve uygulamaların hayata geçirildiği bir yıl oldu. Uzun yıllardır çalışma hayatının gündeminde bulunan kamudaki alt işveren işçilerinin kadro talepleri çözüme kavuşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen İstihdam Seferberliği ile 1 buçuk milyon kişiye istihdam sağlandı.



Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki 65. Hükümet'te yapılan değişiklikle Mehmet Müezzinoğlu'nun yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu getirildi.



Sarıeroğlu, ilk olarak kamu çalışanları ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını düzenleyen 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine katıldı.



İmzalanan toplu sözleşmeyle kamu görevlileri ve emeklilerinin aylıkları; 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere ilk altı ayda yüzde 4, ikinci altı ayda yüzde 3,5; 1 Ocak 2019'dan itibaren ilk altı ayda yüzde 4, ikinci altı ayda ise yüzde 5 oranında artırıldı. Ayrıca altı aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının, yapılan artış oranını aşması halinde aradaki farkın maaşlara yansıtılması hükme bağlandı.



Emekliler promosyonlarına kavuştu



Emeklilerin uzun süredir dile getirdiği banka promosyonu talebi 2017 yılında karşılık buldu. Yaklaşık 11,5 milyon emekli, SGK ile bankalar arasında imzalanan protokoller sayesinde, aylıkları karşılığında promosyon alma imkanına kavuştu. Böylece, bin liranın altında emekli aylığı alanlara 300 lira, bin ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375 lira, 2 bin liranın üzerinde aylık alanlara ise 450 lira banka promosyonu ödendi.



Yapılan düzenlemeyle 1 Nisan tarihi itibariyle Genel Sağlık Sigortası (GSS) sisteminde değişikliğe gidildi. Gelir testi zorunluluğu kaldırılarak 71 lira, 213 lira ve 427 lira olan GSS prim oranları, 53 lira olarak tekleştirildi. 53 lirayı ödeyemeyenlerin durumlarının tespit edilmesi halinde ise primlerinin devlet tarafından ödenmesi düzenlemesi hayata geçirildi.



"İstihdam Seferberliği" ile 1,5 milyon kişiye istihdam sağlandı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2017'de başlattığı Milli İstihdam Seferberliği kapsamında 2017 yılı sonu itibariyle 1,5 milyon kişiye istihdam sağlandı.



Yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı. TİS'e göre ücretlerdeki zam oranları 2017'nin ilk altı ayı için yüzde 7,5, ikinci altı ayı için yüzde 5; 2018'in ilk altı ayı için yüzde 3,5, ikinci altı ayı için yüzde 3,5 olarak belirlendi.



2 bin 363 engelli kamu kurumlarına atandı



Ağustos ayında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ve kura sonucuna göre, 2 bin 363 engelli vatandaşın kamu kurumlarına atamaları yapıldı.



Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına girmese dahi atış¸, tatbikat veya diğer ateşli silah yaralanmaları nedeniyle malul olan vazife ve harp malullerinin fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti (FTR) için sağlık hizmeti sunucularına başvurmaları halinde, gaziler için sağlanan tüm düzenlemelerden (bölge kontrolü yapılmaması, özel sağlık hizmeti sunucuları dahil tüm sağlık hizmeti sunucularından FTR hizmeti alabilmesi gibi) faydalanması sağlandı.



Gazilerin yerleşim yeri dışına sevk işlemlerinin, sağlık hizmeti sunucusu basamak kontrolü, tedavinin sağlandığı en yakın mesafe kontrolü ile tıbbi ve zorunlu nedenler aranması kontrolünün yapılmadan gerçekleştirilmesi yönündeki düzenlemeyle gazilerin yol giderleri konusundaki sıkıntılar giderildi.



Gazilerin SUT fiyatları ile temin edemediği ortez ve protezler için "Sağlık Bakanlığı Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi" ile sözleşme yapılmasına imkan tanınarak bu tür melezlemelere erişimleri kolaylaştırıldı.



İLO 10. Avrupa Bölge Toplantısı gerçekleştirildi



Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 10. Avrupa Bölge Toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde 2-5 Ekim'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun başkanlığında İstanbul'da yapıldı. Toplantıya Avrupa ve Orta Asya'dan 42 ülke katılım sağladı. Açılışı Başbakan Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirilen toplantının sonucunda "Yüzyıl İçin İstanbul Girişimi: Avrupa ve Orta Asya'da Güçlü ve Sorumlu Sosyal Ortaklık için İnsana Yakışır İşin Geleceği" inisiyatifi kabul edildi.



Belediyelerde altı ay süreli Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında tahsis edilenlerin eylül, ekim ve kasım aylarında sonlanmış¸/sonlanacak çalışma süreleri 10-11 Ekim'de üç ay daha uzatıldı.



"Daha Güvenli Bir Eğitim Ortamı İçin İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Toplum Yararına Program Protokolü" imzalandı.



Asgari ücretlilerin gelir kaybı önlendi



Yapılan düzenleme ile asgari ücretle çalışanların vergi dilimi nedeniyle yaşayacakları gelir kaybı önlendi.



Devlet Personel Başkanlığınca bin 48 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamaları yapıldı. Terör mağdurlarının ve yakınlarının kamuda istihdam imkanları genişletildi. Görev mağdurlarının yakınlarına kamuda istihdam hakkı getirildi. 2017 Kasım sonu itibariyle 4 bin 543 atama gerçekleştirildi. İlkokul, ilköğretim ve ortaokul mezunu gazilerinin hizmetli kadrosu yerine memur kadrosuna atanmalarını sağlayan düzenleme hayata geçirildi.



1 milyon 50 bin kişi işe yerleştirildi



İŞKUR'un faaliyetleri kapsamında, 1 milyon 50 bin iş arayan kişi işe yerleştirildi. Mesleki eğitim kurslarından 108 bin 712 kişi işbaşı eğitim programlarından ise 279 bin 628 kişi, girişimcilik eğitim programlarından 85 bin 296 kişi yararlandı.



159 eski hükümlüye hibe desteği verilerek iş sahibi olmaları sağlandı. 10 bin 991 engelli vatandaşın istihdamı sağlandı. Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara verilen hibe desteğinden 187 kişi yararlandı.



İş ve Meslek danışmanlığı kapsamında iş arayan 3 milyon 989 bin kişi ile bireysel görüşme yapılırken, işveren danışmanlığı kapsamında 562 bin 445 iş yeri ziyaret edildi.



Doğum yapan kadınların çalışma hayatından kopmalarını önlemek için yarım çalışma ödeneği kapsamında ödenek almaya hak kazanmış 6 bin 788 kişiye, 15,7 milyon lira ödeme yapıldı.



Taşeron işçiler yıllardır beklediği kadroya kavuştu



Bu zamana kadar çalışma hayatına yönelik en kapsamlı düzenleme 24 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, bir milyonu aşkın işçiyi ilgilendiren ve kamuda ve mahalli idarelerdeki taşeron işçilerin istihdamı, mevsimlik işçilerin çalışma süreleri ile 4/C kadrosunda çalışanların 4/B kadrosuna geçişini sağlayan düzenleme hayata geçti.



Asgari ücrete enflasyonun üzerinde artış yapıldı



Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonunca çoğunluk kararıyla belirlendi. Evli, eşi çalışmayan üç çocuklu çalışan için bu ücret bin 709 liraya kadar yükseldi. Ücretlerde, enflasyon oranının üzerinde bir zam yapılarak yüzde 14,2'lik artış sağlandı.



Bu düzenleme ile birlikte son 16 yılda asgari ücrette yaklaşık 9 kat artış yapılmış ve nominal olarak yüzde 771 oranında bir artış sağlanmış oldu.



e-devlet kapısındaki uygulamaların sayısı 68'e çıkarıldı



Daha önce Ziraat Bankası aracılığıyla her ayın 8 ila 14'ü arasında sigortalılara ödenen geçici iş göremezlik ödenekleri ile emzirme ödenekleri temmuz ayından itibaren PTT Bank aracılığı ile her gün ödenmeye başlandı.



e-devlet kapısında aktif olarak sunulan 59 uygulama haricinde 19 Ekim itibari ile eklenen 9 uygulama (İşveren Uygulamaları) ile e-devlet kapısındaki uygulamaların sayısı 68'e çıkarıldı.



Merkezi sistemde meydana gelen arıza ve aksaklıklar sebebiyle belgelerin verilme ve primlerin ödenme süresi uzatılabilir hale getirilirken mahal bazında (İl, ilçe, belde) olumsuzluk yaşanması halinde belge verme ve primlerin ödenme süreleri konularında işveren ve sigortalılara kolaylık sağlandı.



İş yeri bildirgelerinin elektronik ortamda alınması sağlanırken işlem süreci kısaltılarak bürokrasi azaltıldı. İş yeri bildirgesinin elektronik ortamda alınması yönündeki düzenlemeyle birlikte bu bildirge ekinde verilecek diğer belgelerin de 7 iş günü içerisinde yine elektronik ortamda verilebilmesi sağlanarak iş yeri tescil süreci kısaltıldı.



Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin alınmaya başlanması ile birlikte önceden kamuda çalışanlar açısından, çalıştığı ayı takip eden ayın 7'sine kadar, özel sektörde çalışanlar açısından ise çalıştığı ayı takip eden ayın 23'üne kadar belirlenen bildirim süresi her iki sektör açısından tekleştirilerek, ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 23'ü olarak eşitlendi.



Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin düzenlenmesi verilmesi ve saklanması kısmında, işverenlerden kağıt ortamında istenilen ve resmi nitelikte olan eksik güne ilişkin belgelerin istenmeyerek sadece işverence muhafaza edilmesi ve gerektiğinde istenmesinin sağlanması sayesinde bu nitelikte yoğun olan küçük iş yeri işverenleri üzerindeki bürokrasinin azaltılması sağlandı.