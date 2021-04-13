İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi
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İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Bugün yapılacak olan Kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, 55 bine dayanan koronavirüs vakalarına karşı yeni tedbir kararlarını açıklayacak. Bu kapsamda yeni tedbirlerle ilgili programında değerlendirmeler yapan Ahmet Hakan, "Artırılmış tedbirler Ramazan'da gündeme gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bana resmen söyledi. 'Kademeli mesai geliyor'" şeklinde konuştu.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında muhtemel koronavirüs tedbirleri değerlendirildi.

Bugün toplanacak Kabine'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler kararlarını açıklayacak. Ramazan ayıyla ilgili birtakım kısıtlamalara gidilmesi beklenirken kademeli mesai dönemine de geçileceği tahmin ediliyor. Konuya ilişkin Ahmet Hakan, "Artırılmış tedbirler Ramazan'da gündeme gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bana resmen söyledi. 'Kademeli mesai geliyor' dedi" ifadelerini kullandı.

8 AY UYGULANDI

Koronavirüs salgını nedeniyle kamuda esnek çalışma modeli, 26 Ağustos 2020 ile 2 Mart 2021 tarihleri arasında uygulanmıştı.

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN

Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, kabine toplantısı yapılacak. Kabine'den 29 Mart tarihinde çıkan karara göre şu anda 58 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, ramazan ayı boyunca 81 ile yayılacak.

İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 00:59:41. #1.15#
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