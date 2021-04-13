İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi

Bugün yapılacak olan Kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, 55 bine dayanan koronavirüs vakalarına karşı yeni tedbir kararlarını açıklayacak. Bu kapsamda yeni tedbirlerle ilgili programında değerlendirmeler yapan Ahmet Hakan, "Artırılmış tedbirler Ramazan'da gündeme gelecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bana resmen söyledi. 'Kademeli mesai geliyor'" şeklinde konuştu.