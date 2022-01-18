Çalıntı eşyaları internetten satmak isterken yakalandılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çalıntı eşyaları internetten satmak isterken yakalandılar

Çalıntı eşyaları internetten satmak isterken yakalandılar
AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de, bağ evinden çalınan eşyaların internetten satılmak istenmesiyle iki şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, bağ evinden çalınan eşyaların internetten satılmak istenmesiyle iki şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Yukarıılıca Mahallesi'nde K.S'ye ait bağ evinden hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık konusu ev eşyalarından bir kısmının internetteki bir satış sitesinde hurdacılık yaptığı belirlenen O.A. tarafından ilana konulduğu tespit etti.

Gözaltına alınan O.A'nın, eşyaları satın aldığı N.B. de yakalandı.

Zanlıların adreslerinde arama yapan jandarma ekipleri, O.A'nın evinde bulunan eşyaları K.S'ye teslim etti.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Bingöl'da 'Eren Kış-16 Operasyonu' başlatıldı

Bingöl'da 'Eren Kış-16 Operasyonu' başlatıldı

 Son dakika haber! UZMAN ÇAVUŞ, EL BOMBASININ KAZARA PATLAMASIYLA ŞEHİT OLDU

Son dakika haber! UZMAN ÇAVUŞ, EL BOMBASININ KAZARA PATLAMASIYLA ŞEHİT OLDU
AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir, Jandarma, Asayiş, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title