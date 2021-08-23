Çaldığı hatalı düdük sonrası kahroldu! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yerlere attı

Danimarka'da oynanan Vendsyssel FF-Fredericia karşılaşmasına maçın orta hakemi Nils Heer damga vurdu. Avantaj oynatması gereken pozisyonda yanlışlıkla düdük çalarak atağı kesen hakem, hatasının ardından çok pişman oldu. Çaldığı düdükten sonra kendini yere atan hakemin o anları sosyal medyada da gündeme oturdu.