Çaldığı hatalı düdük sonrası kahroldu! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yerlere attı
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Çaldığı hatalı düdük sonrası kahroldu! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yerlere attı

Çaldığı hatalı düdük sonrası kahroldu! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yerlere attı
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Danimarka'da oynanan Vendsyssel FF-Fredericia karşılaşmasına maçın orta hakemi Nils Heer damga vurdu. Avantaj oynatması gereken pozisyonda yanlışlıkla düdük çalarak atağı kesen hakem, hatasının ardından çok pişman oldu. Çaldığı düdükten sonra kendini yere atan hakemin o anları sosyal medyada da gündeme oturdu.

Vendsyssel FF-Fredericia arasında oynanan Danimarka 1. Lig'i 6. hafta maçında eşine az rastlanır bir an yaşandı. Mücadelenin hakemi Nils Heer hatalı kararı sonrası pişmanlıktan yerle bir oldu.

FUTBOLCULARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Karşılaşmanın 29. dakikasında avantajı oynatmayarak atağı yarıda kesen hakem çaldığı hatalı düdük sonrası bir anda kendini yere attı. Verdiği karardan oldukça pişman olan hakem, futbolculardan özür diledi. O anlar sosyal medyada da kısa süre içinde binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Çaldığı hatalı düdük sonrası kahroldu! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yerlere attı
Çaldığı hatalı düdük sonrası kahroldu! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yerlere attı
Ali Gülhan
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Çaldığı hatalı düdük sonrası kahroldu! Avantajı oynatmayan hakem pişmanlıktan kendini yerlere attı - Haberler Spor
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