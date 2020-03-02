Cagliari, Adem Ljajic'i transfer etmek istiyor

02.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 02.03.2020 20:01

Beşiktaş'ta bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Adem Ljajic'e İtalya'dan talip çıktı. Beşiktaş'ta formsuzluğu nedeniyle Abdullah Avcı'nın ardından Sergen Yalçın'ın da ilk 11'de düşünmediği Adem Ljajic'le İtalyan ekiplerinden Cagliari'nin ilgilendiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Çizme kulübünün listesinde yer alan Boşnak asıllı Sırp futbolcu için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısının çalınacağı gelen bilgiler arasında. Siyah-beyazlılar, iyi bir teklif gelmesi halinde, 28 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmaya sıcak bakıyor. Öte yandan Beşiktaş yönetiminin, Adem Ljajic'ten 10 milyon euro gelir beklediği bilgisine ulaşıldı.

(Takvim)