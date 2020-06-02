"Çağlayancerit cevizi" AB yolunda Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli "Çağlayancerit cevizi"nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde de tescillenmesi için başvuru yapıldı.

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli "Çağlayancerit cevizi"nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde de tescillenmesi için başvuru yapıldı.

Çağlayancerit Ziraat Odası Başkanı Ömer Çedene, AA muhabirine, Çağlayancerit cevizinin, dolgun gövdeli, ekstra irilikte, açık sarı iç renginde, yumuşak yapılı ve kolay kırılarak içi tüm olarak çıkarılabilen bir çeşit olduğunu söyledi.

Cevizin meyve veriminin yüksek olduğuna dikkati çeken Çedene, Kahramanmaraş'ın Türkiye'nin ceviz deposu olarak bilindiğini ifade etti.

Çağlayancerit cevizinin Türk Patent ve Marka Kurumunca 2012'de tescillenerek koruma altına alındığını hatırlatan Çedene, şimdi de cevizin Avrupa ülkelerinde marka değerinin artırılması amacıyla AB Komisyonuna coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını belirtti.

Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve ekibine teşekkür eden Çedene, şunları kaydetti:

"Çağlayancerit cevizinin 35 bin dekar alanı mevcuttur. Bu alanda yaklaşık 9 bin ton üretim yapılmaktadır. Cevizimiz iç piyasada tüketilmektedir. Büyük mağaza zincirleri Çağlayancerit cevizimizi talep etmektedir. Bu yıl da Büyükşehir Belediyemiz ve Çağlayancerit Ziraat Odası iş birliğinde Avrupa Birliği Komisyonuna coğrafi işaret başvurumuzu yaptık. Başvurumuz kabul edildi. Cevizimiz, AB Komisyonunun 17. sırasında yer almaktadır. Avrupa Birliği Komisyonunca da tescili yapılırsa cevizimizin daha da gelişeceğine, üretimin daha çok artacağına inancım tamdır."

Kaynak: AA