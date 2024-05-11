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Gürcistan Başbakanı: AB Üyeliği Önceliğimiz

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Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, dış politikada ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasının kendileri için öncelikli olduğunu belirtti. Kobakhidze, AB ile devam eden entegrasyon sürecine değinerek, Gürcistan'ın AB'ye üyelik için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, dış politikada ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasının kendileri için öncelikli olduğunu belirtti.

Kobakhidze, başkent Tiflis'te "Avrupa Günü" vesilesiyle düzenlenen törende konuştu.

Ülkesinin, AB ile devam eden entegrasyon sürecine değinen Kobakhidze, "Elbette yolumuz, sadece Avrupa Birliği'nden geçiyor ve dış politikada ana önceliğimiz, Avrupa Birliği'ne üyeliktir." dedi.

Kobakhidze, Gürcistan'ın, AB'nin değerlerinin daha da güçlendirilmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına inandığını vurgulayarak, "Elbette Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne üye olması için her şey yapılıyor." ifadesini kullandı.

Gürcistan'ın, AB'ye aday ülkeler arasında demokrasi, hukukun üstünlüğü ve ekonomik kalkınma gibi konularda lider konumunda olduğunu söyleyen Kobakhidze, "Yakın gelecekte, en geç 2030'da, Gürcistan'ın kesinlikle Avrupa Birliği'ne üye olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AB- Gürcistan ilişkileri

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yeniden bağımsızlığına kavuşan Gürcistan, 1991-1992 döneminde Avrupa ülkeleri ile ilişkileri tekrar kurmaya başladı.

AB ile Gürcistan arasında 1996'da Lüksemburg'da Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, 1999'da yürürlüğe girdi. AB, 2017'de Gürcistan vatandaşlarına vize serbestisi hakkı tanıdı.

Gürcistan, 2022'de AB'ye hızlı katılım başvurusu yaptı. AB, Gürcistan'a 2023'te "adaylık" statüsü verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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