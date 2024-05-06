TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu üyelerini kabul etti

TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu üyeleri Inma Rodriguez-Pinero ve Clara Aguilera'yı kabul etti.

Kayatürk, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ve İspanya arasındaki gündemin olumlu seyrettiğini, İspanya'nın Türkiye'ye AB perspektifinde verdiği desteği önemli bulduklarını söyledi.

Genişleme politikasının hem Avrupa hem de Türkiye için önemli olduğunu ifade eden Kayatürk, Sosyalist ve Demokratlar Grubu'nun kabul edilmesinde etkin rol oynadığı "Gelecekte Genişleme Açısından AB Entegrasyonunun Derinleştirilmesi" başlıklı 29 Şubat 2024 tarihli Avrupa Parlamentosu tavsiye kararının içeriğinin Türkiye'nin beklentilerinden çok uzak olduğunu belirtti.

Kayatürk, Türkiye'nin, AB'ye tam üyelik yerine "stratejik ortaklık" ve "imtiyazlı ortaklık" gibi bir tavsiye kararını kabul etmeyeceğini vurgulayarak "Türkiye'nin önceliği AB'ye tam üyeliktir. Stratejik ortalık veya imtiyazlı ortaklık gibi yaklaşımlar Türkiye'nin AB politikasında yoktur." dedi.

Avrupa Parlamentosu'nda özellikle Türkiye ile alakalı demokrasi, insan hakları ve iyi komşuluk meselelerinin irdelendiğini kaydeden Kayatürk, şöyle konuştu:

"Biz, demokrasi ve insan haklarına hem önem verilmesini istiyoruz hem de önem veriyoruz. Türkiye, çok uzun süredir terör örgütleriyle mücadele etmektedir. Aynı zamanda çok ciddi bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu da bütün Avrupa Birliği ülkeleri tarafından bilinen bir gerçektir. Türkiye hem iktidar hem de muhalefetle birlikte demokrasinin gelişmesi, insan haklarının önemsenmesi noktasında büyük adımlar atmaktadır. Türkiye'nin AB noktasında çok ciddi bir şikayeti var; Türkiye-AB ilişkilerini Kıbrıs meselesine indirgeyen anlayıştan vazgeçilmesi gerekir. Avrupa Birliği'nin bu anlayışı ile ne Kıbrıs meselesi ne de bölgesel problemler çözülemez. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde yer alması hem Türkiye hem de Avrupa için çok önemli ve gereklidir."

Avrupa Parlamentosu Üyesi Clara Aguilera da Avrupa Parlamentosu'nda sosyal demokratları temsil eden grubun koordinatörü olduğunu ifade ederek, tarım, hayvancılık, kırsal kalkınma ve balıkçılık konularıyla ilgilendiğini anlattı. Türkiye'nin stratejik konumuna ve doğal zenginliklerine işaret eden Aguilera, Türkiye ile ilişkilerin daha da genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Aguilera, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olması gerektiğini ve bu konuda Türkiye'ye destek verdiklerini dile getirdi.