Çağlar'ın takımı Leicester, Szalai için F.Bahçe'ye 13 milyon euroluk resmi teklif yaptı
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Çağlar'ın takımı Leicester, Szalai için F.Bahçe'ye 13 milyon euroluk resmi teklif yaptı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Leicester City, Fenerbahçe'ye Macar stoper Attila Szalai için resmi transfer mektubu gönderdi. İngiliz devi, Sarı-Lacivertliler'e 10 milyon euroluk öneride bulundu Bonus maddelerinin de olduğu belirtildi. Ekstralarla birlikte teklif 13 milyon euroya kadar yükseliyor. Fenerbahçe'den bir yanıt verilmedi.

Attila Szalai için Leicester City'den resmi girişim. İngiliz devi, Fenerbahçe'nin Macar stoperi için kulübe 10 milyon euroluk resmi transfer mektubu gönderdi. Bonuslarla birlikte bu rakam 13 milyon euroları buluyor. Fenerbahçe ise bu teklifi düşünüyor. Ancak Sarı-Lacivertliler, EURO 2020'nin bitimine kadar satış yapma konusunda temkinli.

Çağlar'ın takımı Leicester, Szalai için Fenerbahçe'ye 13 milyon euroluk resmi teklif yaptı

ÇAĞLAR'IN PARTNERİ OLACAK

Solak stoper Szalai, hamle savunmacısı olan Türk stoper Çağlar'ın partneri olacak. İngiliz ekibi Szalai ile geriden oyun kuracak, defansif yükü ise Çağlar üstlenecek. EURO 2020'nin ardından başarılı stoperin Premier Lig'e gitme ihtimali kuvvetle muhtemel.

Çağlar'ın takımı Leicester, Szalai için Fenerbahçe'ye 13 milyon euroluk resmi teklif yaptı
Çağlar'ın takımı Leicester, Szalai için F.Bahçe'ye 13 milyon euroluk resmi teklif yaptı
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Çağlar'ın takımı Leicester, Szalai için F.Bahçe'ye 13 milyon euroluk resmi teklif yaptı - Haberler Spor
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