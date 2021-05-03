Çağdaş Atan: "Sonuna kadar beşinciliği kovalamak istiyoruz"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Çağdaş Atan, son haftaya kadar beşinci olmak için çalışacaklarını söyledi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Çağdaş Atan, son haftaya kadar beşinci olmak için çalışacaklarını söyledi.

Süper Lig'in 39. haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın 1. dakikasında sakatlanarak hastaneye götürülen oyuncusu Salih Uçan'a geçmiş olsun dileyerek sözlerine başlayan Atan, "Salih birinci pozisyonda sakatlık yaşadı. Elmacık kemiğinde kırık var gibi gözüküyor. İnşallah iyi haberler alabiliriz. Maça şokla başladık. İlk yarıdaki oyundan çok memnunum. 1-0, 2-0 öne geçmemiz gerekirken ayağımızdaki topun merkeze taşınması ve eksilmeden kaynaklı gol yedik. İkinci yarı iyi başladık. Klasik son haftalardaki deplasman performansı ile gol atamadık. Çok üstün oynadığımız maçlarda bitiricilikte sıkıntı yaşıyoruz. Önemli santrforumuz Babacar'ın sakat olması, biraz da ilerde fiziksel olarak oyuncuların çok yorulması maalesef doğru tercih yapmamızı engelliyor. Kalite biraz önemli oraya kadar iyi getiriyoruz. Maalesef gol atamadık, maçı kaybettik. Bu hafta bay olarak geçeceğiz sonra Erzurumspor maçı var. Sonuna kadar beşinciliği kovalamak istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı