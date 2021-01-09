Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Sinop'ta sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Çorum, Çankırı, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Sinop'ta sessizlik hakim oldu.

Samsun'da uygulama kapsamında, kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi, Saathane ve Mecidiye caddeleri, Tarihi Taşhan etrafı ile Cumhuriyet Meydanı, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü. Normal günlerde insanların yoğun ilgi gösterdiği Atakum sahili de güzel havaya rağmen boş kaldı.

Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent sakin bir gün geçiriyor.

Kent merkezinin işlek noktalarından olan Nasrullah ve Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakim.

Polis ekipleri kentin belirli noktalarında kısıtlamaya ilişkin denetimlerine devam ediyor.

Çorum'da da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Hafta içi yoğunluk yaşanan Gazi ve İnönü caddeleri ile Hürriyet ve Kadeş Barış meydanları ıssızlaştı.

Vatandaşların kısıtlamayı uyduğu gözlemlenen kentte polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent sessizliğe büründü.

Kent merkezinde yoğunluk yaşanan Atatürk Bulvarı, Anıt Alanı ve Belediye Meydanı kısıtlamanın başladığı saatten itibaren boş kaldı.

Sinop'ta kısıtlama nedeniyle sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Kentin normal günlerde vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Sakarya Caddesi ve Uğur Mumcu Meydanı boş kalırken polis ekipleri ise farklı noktalardaki denetimlerini sürdürdü.

Tokat'ta kısıtlama nedeniyle sokak ve meydanlarda sükünet hakim oldu.

Yoğunluk yaşanan Cumhuriyet Meydanı ve Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda sessizliğe büründü.

Amasya'da ise Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı boş kaldı.

Polis ekipleri şehrin farklı noktalarında denetimlerine devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ