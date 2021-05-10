Çad'da askerlerle siviller arasında çıkan arbedede 7 kişi öldü
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Çad'da askerlerle siviller arasında çıkan arbedede 7 kişi öldü

Çad'da askerlerle siviller arasında çıkan arbedede 7 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel

Çad'da askerler ile siviller arasında çıkan arbedede 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çad'da askerler ile siviller arasında çıkan arbedede 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkenin batısında yer alan Mayo Binder bölge Valisi Ebubekir Musa Rufau, Ribao Binder köyünde bir askerin, balık tüccarı bir kadına tecavüz etmeye çalıştığı sırada halk tarafından suçüstü yakalandığını ifade etti.

Olay üzerine bazı askerler ile halk arasında arbede çıktığını ve biri asker 7 kişinin öldüğünü söyleyen Rufau, durumun kontrol altına alındığını açıkladı.

Ülkedeki sivil toplum kuruluşları ise halkın güvenliğinden sorumlu askerlerin böyle bir olayla anılmasını şiddetle kınadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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