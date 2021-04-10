Ç.Rizespor-Trabzonspor maçından notlar, iki takım toplam 10 değişik isimle sahada
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Ç.Rizespor-Trabzonspor maçından notlar, iki takım toplam 10 değişik isimle sahada

Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM - Haberler | Spor
Ç.Rizespor-Trabzonspor maçından notlar, iki takım toplam 10 değişik isimle sahada

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

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Göztepeli Jahovic, ligin formda ekibi Hatay'ı evinde tek başına yıktı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

?ÇAYKUR RİZESPOR'DA İLK 11'DE 7 FARKLI İSİM

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligde son oynanan Göztepe maçına göre Trabzonspor karşısında ilk 11'de 7 değişikliğe gitti. Uygun, kart cezalısı Gökhan'ın yerine Tarık, Meriah'ın yerine Selim, Melnjak'ın yerine İsmail, Tunay'ın yerine Samudio, Doğan'ın yerine Yasin, Sabo'nun yerine Skoda ve Fernando'nun yerine Boldrin'e görev verdi.AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİKTrabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise, ligde son oynanan Hes Kablo Kayserispor maçına göre Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de üç değişikliğe gitti. Avcı, savunmada Hosseini'nin yerine cezasını tamamlayan Edgar Ie'ye, hücum hattında sakatlıkları bulunan Nwakaeme'nin yerine Yunus'a, Ekuban'ın yerine ise cezasını tamamlayıp takıma dönen Abdulkadir Parmak'a görev verdi.TRABZONSPOR'DA 6 EKSİKBordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Trondsen, Nwakaeme, Ekuban ve Benik Afobe ile henüz sakatlığı yeni atlatan Kamil Ahmet Çörekçi, Çaykur Rizespor maçında forma giyemedi.BERAT 4 MAÇ SONRA KADRODA

Trabzonspor'da son olarak Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen ve yaşadığı sakatlık nedeniyle sonraki 4 müsabakada forma giyemeyen Berat Özdemir, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla takıma geri döndü ve maç kadrosunda yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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